स्पोर्ट्स डेस्क: लखनऊ में खेले गए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के एलीट ग्रुप ए मुकाबले में विदर्भ के तेज गेंदबाज यश ठाकुर ने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 5 विकेट लेकर 16 रन दिए और संजू सैमसन की कप्तानी वाली केरल टीम को 164 रन पर ही समेट दिया। IPL में पंजाब किंग्स के कम इस्तेमाल किए गए इस पेसर ने 18वें ओवर में तीन विकेट झटके और मैच का रुख पूरी तरह पलट दिया।

संजू सैमसन फिर फ्लॉप, केरल ने खोया मोमेंटम

विदर्भ के कप्तान हर्ष दुबे ने टॉस जीतकर गेंदबाज़ी चुनी। नचिकेत भुते ने शुरुआती झटके दिए और संजू सैमसन केवल 1 रन बनाकर आउट हो गए। रोहन कुनुम्मल (58) और विष्णु विनोद (65) ने तीसरे विकेट के लिए 77 रन जोड़े, लेकिन यश ठाकुर ने उनकी साझेदारी तोड़ी और फिर डेथ ओवर्स में घातक स्पेल डालते हुए केरल की पारी पटरी से उतार दी।

18वां ओवर बना मैच का टर्निंग पॉइंट

यश ठाकुर ने 18वें ओवर में अब्दुल बासित, शरफुद्दीन और सैली सैमसन को आउट कर केरल को गहरे संकट में धकेल दिया। आखिरी ओवर में अंकित शर्मा का विकेट लेकर उन्होंने अपना दूसरा T20 फाइफर पूरा किया।

अथर्व तायड़े का अर्धशतक, विदर्भ की आसान जीत

लक्ष्य का पीछा करते हुए विदर्भ की शुरुआत धीमी रही, लेकिन अथर्व तायड़े (54) ने तेज़ अर्धशतक जमाकर टीम को मज़बूत स्थिति में पहुंचाया। ध्रुव शौरी और फिर शिवम देशमुख (29* off 18) की ताबड़तोड़ बैटिंग के दम पर विदर्भ ने 19वें ओवर में 6 विकेट रहते लक्ष्य हासिल कर लिया।

IPL में कम मौक़े, SMAT में धमाका

26 वर्षीय यश ठाकुर को पंजाब किंग्स ने आईपीएल मिनी ऑक्शन से पहले रिटेन किया था। आईपीएल 2025 में उन्हें केवल दो मैच मिले थे, जिसमें वे प्रभाव नहीं डाल पाए थे। इससे पहले वे लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए 24 विकेट झटक चुके हैं। SMAT में उनका यह दबदबा मेगा-ऑक्शन से पहले बड़ा संदेश है।