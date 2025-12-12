पुणे : तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी की हैट्रिक ने आंध्र को उम्मीद की एक किरण दी लेकिन मध्य प्रदेश ने 14/3 से उबरते हुए 113 रन का पीछा किया और DY पाटिल अकादमी में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी सुपर लीग स्टेज के अपने पहले मैच में चार विकेट से जीत हासिल की। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट और वनडे सीरीज के बाद घरेलु टूर्नामेंट में खेल रहे रेड्डी आंध्र टीम में शामिल हुए थे। उन्होंने तीसरे ओवर में हर्ष गवली, हरप्रीत भाटिया और रजत पाटीदार को आउट किया।

वेंकटेश अय्यर के आउट होने के तुरंत बाद मध्य प्रदेश का स्कोर 37/4 हो गया और जीत की उम्मीद जगी। लेकिन ऋषभ चौहान और राहुल बाथम के बीच पांचवें विकेट के लिए 73 रन की शानदार साझेदारी ने टीम को संभाल लिया। चौहान ने 43 गेंदों पर 6 चौकों की मदद से 47 रन बनाए जबकि बाथम 32 गेंदों पर 35 रन बनाकर नाबाद रहे, जिससे मध्य प्रदेश ने 15 गेंद बाकी रहते जीत हासिल की और चार जरूरी पॉइंट हासिल किए।

इससे पहले रेड्डी ने विकेटकीपर-बल्लेबाज केएस भरत के साथ तीसरे विकेट के लिए 50 रन जोड़े थे, जब आंध्र का स्कोर 7/2 था। भरत ने अय्यर की गेंद पर आउट होने से पहले सबसे ज्यादा 39 रन बनाए जिससे आंध्र की टीम 55 रन पर 8 विकेट खोकर 19.1 ओवर में 112 रन पर ढेर हो गई। मध्य प्रदेश के लिए शिवम शुक्ला ने 4-23 और त्रिपुरेश सिंह ने 3-31 विकेट लिए। बाथम ने 2 विकेट लिए जिससे आंध्र के चार बल्लेबाज बिना रन बनाए आउट हो गए। आंध्र का अगला मैच पंजाब के खिलाफ होगा जबकि मध्य प्रदेश का मुकाबला उसी दिन 14 दिसंबर को झारखंड से होगा।