स्पोर्ट्स डेस्क: सौराष्ट्र के कप्तान जयदेव उनादकट ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ बनकर नया कीर्तिमान रच दिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 30 नवंबर को दिल्ली के कप्तान नितीश राणा का विकेट लेकर उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। इस विकेट के साथ उन्होंने पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज़ सिद्धार्थ कौल (120 विकेट) को पीछे छोड़ दिया।

कौल का रिकॉर्ड टूटा, उनादकट का दबदबा बरकरार

सिद्धार्थ कौल ने 12 साल में 87 मैच खेलकर 120 विकेट झटके थे। वहीं, उनादकट ने सिर्फ अपने 83वें मैच में ही उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब उनके नाम 121 विकेट हो चुके हैं, औसत 17.81 और इकॉनमी 6.79 के साथ। उनादकट SMAT में तीन बार चार विकेट भी ले चुके हैं।

100+ विकेट क्लब में सिर्फ छह गेंदबाज़

SMAT इतिहास में 100 या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ों की संख्या केवल छह है। उनादकट और कौल के अलावा सूची में शामिल हैं—

पियूष चावला – 113 विकेट

लुकमान मेरिवाला – 108 विकेट

चामा मिलिंद – 107 विकेट

आकाश चौधरी – 102 विकेट

रिकॉर्ड के बावजूद सौराष्ट्र की हार

उनादकट ने चार ओवर में सिर्फ 22 रन देकर शानदार गेंदबाज़ी की, लेकिन दिल्ली ने 207/4 रन बना दिए। दिल्ली के लिए यश ढुल ने 30 गेंदों में 47 रन, जबकि नितीश राणा ने 41 गेंदों में 76 रन (7 छक्के) ठोके। जवाब में सौराष्ट्र 10 रन पीछे रह गया।प्रेरक मांकड़ – 28 गेंदों में 50, रुचिर अहिर – 21 गेंदों में 39* इसके बावजूद जीत नहीं दिला पाए। दिल्ली के लिए लेग स्पिनर सुयश शर्मा ने किफायती तीन विकेट झटके।

यह SMAT 2025 के तीन मैचों में सौराष्ट्र की दूसरी हार है। टीम अब 2 दिसंबर को ईशान किशन की अगुवाई वाली झारखंड से भिड़ेगी।