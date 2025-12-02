स्पोर्ट्स डेस्क: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में गोवा की ओर से खेल रहे अर्जुन तेंदुलकर ने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए मध्य प्रदेश के खिलाफ टीम को 7 विकेट से जीत दिलाई। अर्जुन, जिन्हें IPL 2026 से पहले मुंबई इंडियंस ने ट्रेड करके लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को दिया है, अपने प्रदर्शन से लगातार प्रभावित कर रहे हैं।

गेंद और बल्ले दोनों से चमके अर्जुन

मध्य प्रदेश, जिसकी कप्तानी IPL 2025 विजेता टीम RCB के कप्तान राजत पाटीदार कर रहे थे, के खिलाफ अर्जुन ने 4 ओवर में 36 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट झटके। उन्होंने अंकुश सिंह, शिवांग कुमार और वेंकटेश अय्यर को आउट किया।

सबसे बड़ी बात—अर्जुन ने गोवा के लिए ओपनिंग भी की और 10 गेंद में 16 रन बनाए, जिसमें तीन चौके शामिल थे। उनके प्रदर्शन से गोवा ने 9 गेंद शेष रहते मैच अपने नाम किया।

LSG में नया सफर शुरू

अर्जुन तेंदुलकर को MI ने उनके मौजूदा 30 लाख रुपये के कॉन्ट्रैक्ट पर LSG को ट्रेड किया। अर्जुन 2021 से MI का हिस्सा थे और 2023 में फ्रेंचाइज़ी की ओर से IPL डेब्यू किया था। उन्होंने IPL में अब तक 5 मैच खेले हैं और 3 विकेट लिए हैं।

MI ने उन्हें ट्रेड करते समय सोशल मीडिया पर लिखा, 'धन्यवाद अर्जुन, मुंबई इंडियंस परिवार का हिस्सा होने के लिए। आपके नए सफर के लिए ढेरों शुभकामनाएं। हमें गर्व है कि आपके विकास का हिस्सा रहे।'

SMAT 2025 में अर्जुन का रिकॉर्ड

vs चंडीगढ़: 4–0–17–3

vs मध्य प्रदेश: 4–0–36–3 | 16(10)