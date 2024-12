खेल डैस्क : सैय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी में एक बार फिर से अजिंक्य रहाणे का बल्ला चला है। उन्होंने कप्तानी पारी खेली जिसकी बदौलत हैदराबाद में मुंबई ने आंध्र को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। कप्तान अजिंक्य रहाणे की 54 गेंद में 95 रन की तूफानी पारी और सूर्यांश शेडगे के 8 गेंद में नाबाद 30 रन की मदद से मुंबई ने ग्रुप ई में आंध्र के 230 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 19.3 ओवर में 6 विकेट पर 233 रन बनाकर 4 विकेट से जीत दर्ज की।

Victory for Mumbai 👏



What. A. Chase 🔥



With 30 needed off 12, Suryansh Shedge (30* off 8) smashed 6⃣,6⃣,6⃣,4⃣,4⃣ to win it in some style for Mumbai 💪💪



Ajinkya Rahane smashed 95(54) to lead Mumbai's charge 👌#SMAT | @IDFCFIRSTBank



Scorecard ▶️ https://t.co/sH7kOQEvqo pic.twitter.com/QXNmhYmN9A