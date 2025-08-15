लुसाने (स्विट्ज़रलैंड) : जर्मनी ने यूरो हॉकी चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में पहुंचने के साथ ही आगामी FIH हॉकी विश्व कप बेल्जियम और नीदरलैंड्स 2026 के लिए क्वालीफाई कर लिया है। फाइनल में जर्मनी का सामना नीदरलैंड्स से होगा, लेकिन मेजबान होने के नाते, नीदरलैंड्स ने आगामी विश्व कप में अपनी जगह पहले ही पक्की कर ली है, जिससे जर्मनी को यूरोप से हॉकी विश्व कप बेल्जियम और नीदरलैंड्स 2026 के लिए सीधे क्वालीफाई स्थान मिल जाएगा।

जर्मनी ने अपने यूरो हॉकी अभियान की शुरुआत, अपने घरेलू मैदान, मोंचेंग्लाडबाक में, पूल बी में फ्रांस के खिलाफ एक रोमांचक मुकाबले से की। फ्रांस मैच के अंतिम दस मिनट तक दो गोल की बढ़त बनाए हुए था, लेकिन जस्टस वीगैंड के दो और गोंजालो पेइलाट के एक गोल की बदौलत मेजबान टीम ने वापसी की और पूरे तीन अंक हासिल कर लिए। इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ 1-1 से कड़ा मुकाबला ड्रॉ रहा, जिससे जर्मनी पूल बी में मजबूत स्थिति में आ गया।

पोलैंड के खिलाफ अपने आखिरी पूल मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए, जिसे उन्होंने 10-0 से जीता, होनामास ने पूल में दूसरे स्थान पर रहे फ्रांस से आगे रहते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई। दूसरे सेमीफाइनल में जर्मनी का मुकाबला स्पेन से हुआ। लगभग एक महीने पहले स्पेन ने बर्लिन में सीजन के आखिरी दो मैचों में होनामास को जीत से वंचित करके एफआईएच हॉकी प्रो लीग सीजन के अंत में जर्मनी को पछाड़कर विश्व कप क्वालीफिकेशन में जगह बनाई थी। हालांकि इस बार जर्मनी ने रेड स्टिक्स पर बाजी पलट दी।

होनामास पूरे मैच में बढ़त बनाए रहे और पहले क्वाटर्र में दो गोल दागे। हालांकि दूसरे क्वाटर्र में उन्होंने एक गोल गंवाया - जिससे हाफ-टाइम तक स्कोर 2-1 हो गया - उन्होंने आखिरी क्वाटर्र में स्कोरशीट पर तीसरा और चौथा गोल भी जोड़ दिया, जिससे स्पेन को वापसी का कोई मौका नहीं मिला।

FIH के प्रमुख आयोजन के लिए जर्मनी के क्वालीफिकेशन पर टिप्पणी करते हुए जस्टस वीगैंड ने कहा, ‘विश्व कप के लिए क्वालीफाई करके निश्चित रूप से बहुत खुशी हुई। स्पेन के खिलाफ एफआईएच हॉकी प्रो लीग मैच के बाद हम थोड़े निराश थे। आज रात अपने घरेलू दर्शकों के सामने, यह मैच जीतना और विश्व कप और यूरो हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल, दोनों के लिए क्वालीफाई करना एक विशेष एहसास है। उम्मीद है कि हम नीदरलैंड के खिलाफ फाइनल जीतेंगे।'

जर्मनी FIH हॉकी विश्व कप बेल्जियम और नीदरलैंड 2026 के लिए क्वालीफाई करने वाली छठी पुरुष टीम बन गई है। इस आयोजन के मेजबान होने के कारण, बेल्जियम और नीदरलैंड को सीधे क्वालीफिकेशन प्राप्त हुआ। ऑस्ट्रेलिया और स्पेन ने एफआईएच हॉकी प्रो लीग के पिछले दो संस्करणों के माध्यम से क्वालीफाई किया था। अर्जेंटीना ने हाल ही में पैन अमेरिकन कप जीतकर अपनी क्वालीफिकेशन पक्की की। आने वाले महीनों में एशिया, अफ्रीका और ओसनिया में होने वाली महाद्वीपीय चैंपियनशिप इस आयोजन के लिए तीन और सीधे क्वालीफायर तय करेंगी, जबकि शेष सात टीमें 2026 में एफआईएच हॉकी विश्व कप क्वालीफायर के माध्यम से क्वालीफाई करेंगी।