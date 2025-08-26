सेंट लुईस, अमेरिका (निकलेश जैन) – ग्रांड चेस टूर के पाँचवें पड़ाव सिंकिफील्ड कप 2025 के पाँचवें राउंड में सभी पाँच मुकाबले ड्रॉ रहे। हालांकि इनमें सबसे रोमांचक और अब तक का शायद सबसे अच्छा खेल देखने को मिला विश्व चैम्पियन डी. गुकेश और पोलैंड के जॉन क्रिजस्टोफ डूडा के बीच। गुकेश को विश्व चैम्पियन बनाने में डूड़ा नें भी योगदान दिया है क्यूंकी वह करीब एक साल तक गुकेश के अभ्यास के साथ रहे है खास तौर पर गुकेश के रैपिड और ब्लिट्ज को बेहतर बनाने में उन्होने खासा योगदान दिया है ।

2021 विश्व कप विजेता डूडा नें शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया और क्यूजीडी ओपेनिंग के 3 नाइट्स वेरिएशन में मध्य खेल में उन्हें कुछ जीत के मौके भी मिले, लेकिन सही चाल खोज पाना आसान नहीं था। गुकेश ने मजबूत बचाव किया और अंततः 45 चालों के बाद खेल ड्रॉ पर समाप्त हुआ। ड्रॉ होने के बाद भी यह इस रोमांचक खेल को देखकर दर्शकों ने काफी देर तक तालियाँ बजाईं।

अन्य मुकाबलों में अमेरिका के फबियानो करुआना और वेसली सो, उज्बेकिस्तान के नोदिरबेक अब्दुसत्तारोव और अमेरिका के सैमुअल सेवियन, फ्रांस के मकसीम वाशिए-लाग्राव और भारत के आर. प्रज्ञानन्दा, फ्रांस के अलीरेजा फिरौजा और लेवोन अरोनियन आमने-सामने आए, लेकिन सभी मुकाबले बराबरी पर छूटे।

पाँच राउंड के बाद अंक तालिका में कोई बदलाव नहीं हुआ। फबियानो करुआना 3.5 अंक के साथ अकेले शीर्ष पर बने हुए हैं, जबकि लेवोन अरोनियन और आर. प्रज्ञानन्दा 3 अंकों पर उनका पीछा कर रहे हैं। अब छटा राउंड एक दिन के विश्राम के बाद खेला जाएगा।