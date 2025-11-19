स्पोर्ट्स डेस्क : कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए पहले टेस्ट के बाद दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर साइमन हार्मर चर्चा के केंद्र में हैं। एक मामूली लक्ष्य का बचाव करते हुए प्रोटियाज ने भारत को चौंका दिया, और इस जीत में हार्मर की भूमिका निर्णायक रही। भारत की घरेलू परिस्थितियों, उसके मज़बूत बल्लेबाज़ी क्रम और पिच के स्वभाव को देखते हुए टीम को प्रबल दावेदार माना जा रहा था। लेकिन हार्मर की जादुई स्पिन, चतुर बदलाव और दबाव में संयम ने मैच का रुख बदल दिया। जीत के बाद उन्होंने भारतीय आलोचकों और मीडिया पर भी तीखे लेकिन संतुलित शब्दों में निशाना साधा।

ईडन गार्डन्स में दक्षिण अफ्रीका का ऐतिहासिक पलटवार

भारत को दूसरी पारी में 124 रन का लक्ष्य मिला था, ऐसा लक्ष्य जिसे घरेलू पिच पर हासिल करना लगभग तय माना जा रहा था। लेकिन दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज़ों ने, खासकर हार्मर ने, भारतीय बल्लेबाजी क्रम की कमजोरियों को उजागर कर दिया। नतीजा यह हुआ कि भारत केवल 93 रन पर सिमट गया और मेहमान टीम ने 30 रनों से ऐतिहासिक जीत हासिल की।यह जीत 15 साल बाद भारत में दक्षिण अफ्रीका की पहली टेस्ट जीत थी, और इसे टीम की जुझारूपन व मानसिक दृढ़ता का सबूत माना जा रहा है।

बावुमा की पारी और ड्रेसिंग रूम का बदलता भरोसा

दक्षिण अफ्रीका की जीत की नींव कप्तान टेम्बा बावुमा की धैर्यपूर्ण पारी ने रखी। जब टीम 93/7 पर संघर्ष कर रही थी, तब बावुमा ने संयमित अंदाज़ में साझेदारी बनाई और कुल बढ़त को 153 तक पहुंचा दिया। हार्मर ने बावुमा की बल्लेबाज़ी की विशेष प्रशंसा करते हुए कहा कि उनकी पारी ने पूरी टीम में "विश्वास को दोबारा जगा दिया" और यही आत्मविश्वास अंतिम दिन के प्रदर्शन में झलक गया। हार्मर ने यह भी खुलासा किया कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी इस बात से प्रेरित थे कि भारतीय मीडिया और कुछ आलोचकों ने मैच को पहले ही भारत के नाम लिख दिया था। उन्होंने मज़ाक में कहा कि “जब तक आपके पास एक कुर्सी और एक चिप है, आप खेल में हैं” अर्थात, परिस्थितियां कैसी भी हों, मौका हमेशा रहता है।

साइमन हार्मर की गेंदबाज़ी कला और भारतीय बल्लेबाजों पर दबदबा

36 वर्षीय हार्मर ने अपनी ऑफ-स्पिन में विविधता, गति और उछाल के बदलाव का बेहतरीन मिश्रण दिखाया। उन्होंने सीम पोजिशन से लेकर रिलीज़ पॉइंट तक छोटी-छोटी तकनीकी रणनीतियों का उपयोग किया, जिसने भारत के अनुभवी बल्लेबाज़ों को भी असहज कर दिया। क्रिकेट विश्लेषक हार्षा भोगले ने उनके प्रदर्शन को “स्पिन गेंदबाज़ी का पाठ” बताया, जिसमें नियंत्रण और सूझबूझ दोनों शामिल थे।

भारतीय पिचों पर बल्लेबाज़ों का कौशल और स्पिन खेल में महारत दुनिया भर में चर्चित है। इसी वजह से हार्मर ने स्वीकार किया कि भारत में उत्कृष्ट बल्लेबाजों के खिलाफ सफलता पाना उनके करियर के लिए बेहद खास है। उन्होंने कहा, “उपमहाद्वीप में बल्लेबाजों को चुनौती देना मेरे लिए असली परीक्षा है। और ऐसे मुकाबले ही मुझे प्रेरित करते हैं।”

हार्मर का भारतीय मीडिया पर कटाक्ष

मैच के बाद हार्मर ने स्पष्ट कहा कि उन्हें उन विश्लेषकों से कोई समस्या नहीं, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका की संभावनाओं को कम आंका, लेकिन यह जीत उनके लिए एक जवाब थी। उन्होंने माना कि आलोचना ने टीम के भीतर “एक अतिरिक्त चिंगारी” पैदा की, जिसका परिणाम भारतीय सरज़मीं पर मिली शानदार जीत के रूप में सामने आया।