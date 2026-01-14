पार्ल : जिंबाब्वे के स्टार ऑलराउंडर सिकंदर रजा ने दबाव में शानदार संयम दिखाते हुए आखिरी गेंद पर छक्का जड़ दिया, जिससे पार्ल रॉयल्स ने SA20 लीग के एक बेहद रोमांचक मुकाबले में डरबन सुपर जायंट्स को छह विकेट से हरा दिया। बोलैंड पार्क में खेले गए इस मैच में आखिरी ओवर तक सांसें थमी रहीं।
आखिरी ओवर का थ्रिलर
रॉयल्स को जीत के लिए डेविड विसे के अंतिम ओवर में 6 रन चाहिए थे, जबकि आखिरी गेंद पर 2 रन की दरकार थी। ऐसे में स्ट्राइक पर मौजूद सिकंदर रजा ने बिना घबराए जोरदार शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया और पार्ल रॉयल्स को यादगार जीत दिला दी।
डरबन सुपर जायंट्स की मजबूत बल्लेबाजी
पहले बल्लेबाजी करते हुए डरबन सुपर जायंट्स ने 20 ओवर में 186/5 रन बनाए। कप्तान एडेन मार्क्रम ने जिम्मेदारी भरी पारी खेलते हुए 66 रन बनाए। अंतिम ओवरों में लियम लिविंगस्टोन ने ताबड़तोड़ अंदाज अपनाया और सिर्फ 10 गेंदों में नाबाद 32 रन ठोककर टीम के स्कोर को मजबूत स्थिति तक पहुंचाया।
रॉयल्स की रनचेज में धैर्य और आक्रमण का संतुलन
187 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पार्ल रॉयल्स ने चार विकेट पर 191 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम किया। टीम की जीत की नींव रुबिन हरमन (नाबाद 65) और डैन लॉरेंस (63) ने रखी। दोनों बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए 106 रन की अहम साझेदारी कर मैच को रॉयल्स की पकड़ में ला दिया। अंत में सिकंदर रजा ने 27 रन नाबाद रहते हुए फिनिशर की भूमिका बखूबी निभाई।
पॉइंट्स टेबल में बदलाव
इस जीत के साथ पार्ल रॉयल्स ने 19 अंकों के साथ अंकतालिका में दूसरा स्थान हासिल कर लिया और सनराइजर्स को तीसरे स्थान पर धकेल दिया। वहीं, डरबन सुपर जायंट्स 14 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर बने हुए हैं।