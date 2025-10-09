नई दिल्ली: भारत की वनडे टीम के नए कप्तान शुभमन गिल ने गुरुवार को कहा कि वह अपनी कप्तानी की शुरुआत में पूर्व कप्तान रोहित शर्मा की तरह ड्रेसिंग रूम में शांत और सकारात्मक माहौल बनाए रखने की कोशिश करेंगे। गिल पहले ही भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी संभाल रहे हैं और अब 19 से 25 अक्टूबर तक ऑस्ट्रेलिया दौरे में तीन मैचों की वनडे श्रृंखला के साथ इस प्रारूप में अपनी कप्तानी की शुरुआत करेंगे।

गिल की कप्तानी में धैर्य और दोस्ती

गिल ने कहा, “रोहित भाई का धैर्य और टीम में जो दोस्ती उन्होंने बनाई, मैं उसे अपनाना चाहता हूं। टीम को एक सकारात्मक और सहयोगी माहौल चाहिए। यही मेरी कोशिश होगी।”

रोहित-कोहली के भविष्य पर गिल का बयान

शुभमन गिल ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के भविष्य को लेकर चल रही अटकलों को भी शांत करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, “दोनों खिलाड़ियों ने भारत के लिए कई मैच जीते हैं। उनके पास अनुभव और कौशल की कोई तुलना नहीं। हमें उनकी जरूरत है, भले ही वे अब केवल एकदिवसीय प्रारूप में ही उपलब्ध हों।”

गिल की यह बात भारतीय क्रिकेट में वरिष्ठ खिलाड़ियों के योगदान और टीम में नए नेतृत्व के बीच संतुलन की अहमियत को भी रेखांकित करती है।

