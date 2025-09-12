नई दिल्ली : भारतीय टेस्ट कप्तान और सभी प्रारूपों के स्टार शुभमन गिल (Shubman Gill) ने उस पल का खुलासा किया जब उन्हें 11 साल की उम्र में एहसास हुआ कि उन्हें क्रिकेट खेलना ही है। शुभमन एप्पल म्यूजिक (Apple Music) के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर एक साक्षात्कार में बोल रहे थे। गिल ने बताया कि 11 साल की उम्र में उन्होंने अंडर-23 तेज गेंदबाजों के एक शिविर में भाग लिया और अपने से कहीं ज्यादा उम्र के गेंदबाजों के खिलाफ खेलते हुए 90 से ज़्यादा रन बनाए।

ठीक है, यह... यह ऐसा है, जैसे मुझे यही करना है

गिल ने उन दिनों को याद करते हुए कहा, 'सच कहूं तो मुझे 11 साल की उम्र में ही एहसास हो गया था कि यही मेरा करियर होगा। एक पल ऐसा आया। अंडर-23 भारतीय तेज गेंदबाजों का एक कैंप चल रहा था, और मैं सिर्फ 11 साल का था। वहां ज्यादातर खिलाड़ी मेरी उम्र से दोगुने से भी ज्यादा उम्र के थे और उनके पास एक बल्लेबाज कम था। मेरे एक बहुत अच्छे और करीबी दोस्त खुशप्रीत, जिनके साथ मैंने अभ्यास किया था, उस कैंप में थे। वह एक तेज गेंदबाज थे और उन्होंने मुख्य कोच से पूछा कि क्या वह मुझे टीम में शामिल कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक बल्लेबाज कम था और हम एक मैच खेल रहे थे।'

उन्होंने आगे कहा, 'और फिर मैं निचले क्रम में जैसे सातवें या आठवें नंबर पर बल्लेबाजी कर रहा था। हमारे पहले चार-पांच बल्लेबाज चार-पांच ओवरों में ही आउट हो गए और फिर मैं बल्लेबाज़ी करने गया और 90 के आसपास नाबाद रन बनाए। वह पल और वह पारी मानो, वह सिर्फ एक अभ्यास मैच था, कुछ भी नहीं, लेकिन उस पल ने मुझे जो आत्मविश्वास दिया, उसने मुझे एहसास दिलाया, ठीक है, यह... यह ऐसा है, जैसे मुझे यही करना है।'

तीन साल के थे जब क्रिकेटरों की नकल करते थे गिल

इस भारतीय बल्लेबाज ने यह भी बताया कि जब वह तीन साल के थे, तो वह उन क्रिकेटरों की नकल करते थे जिन्हें उनके पिता उनके साथ टीवी पर देखा करते थे। उनकी प्रतिभा को देखते हुए उनके पिता ने उन्हें कोचिंग देना शुरू कर दिया और जो लोग उनके खेत में काम के लिए आते थे, उनसे घर पर गेंदें फेंकने को कहा।

गिल ने कहा, 'मैं तब बैठकर देखता था कि बल्लेबाज क्या कर रहा है, कैसे हिट कर रहा है और मैं उसकी नकल करने की कोशिश करता था। जब वह वापस आकर देखता, तो सोचता कि क्या मैं सही तरीके से कर रहा हूं। मैं लगभग तीन साल का था, और वह काफी हैरान रह गया। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई तीन साल का बच्चा स्क्रीन पर किसी चीज को देखकर इतनी अच्छी तरह से नकल कर सके। और इस तरह इसकी शुरुआत हुई। वह मेरे कोच भी हैं, इसलिए उन्होंने मुझे कोचिंग देना शुरू किया। इसी तरह हम... लोग हमारे खेत में काम करते थे, वे आते और मुझे गेंदें फेंकते, और मैं बल्लेबाजी करता था।'

चंडीगढ़ से मेरी असली क्रिकेट यात्रा शुरू हुई

गिल ने बताया कि जब वह 7 साल के थे, तब वह फाजिल्का से चंडीगढ़ आ गए और एक क्रिकेट अकादमी में दाखिला लिया, जिसने उनके क्रिकेट के सफर को सही मायने में शुरू किया। उन्होंने कहा, 'जब मैं लगभग सात साल का हुआ, तब हम वहां से चंडीगढ़ आ गए, जहां मैं अभी हूं, क्योंकि गांव में ज्यादा सुविधाएं और अवसर नहीं थे। चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी था, एक बहुत ही तेजी से बढ़ता शहर है और हम वहीं आ गए। उन्होंने मुझे एक अकादमी में दाखिला दिलाया और इस तरह मेरी असली क्रिकेट यात्रा शुरू हुई।'

वास्तव में, गिल अपने पिता के खेत में बल्लेबाजी के दिनों से बहुत आगे आ गए हैं और सभी प्रारूपों में एक होनहार प्रतिभा के रूप में विकसित हुए हैं। गिल ने 26 साल की उम्र में 114 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 146 पारियों में 46.30 की औसत और 80.05 के स्ट्राइक रेट से 18 शतक और 25 अर्द्धशतक के साथ 6,020 रन बनाए हैं। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) खिताब, ऑरेंज कैप, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में 2-2 से ड्रॉ के साथ, कप्तान के रूप में अपनी पहली सीरीज में यह बल्लेबाज भविष्य में भारतीय क्रिकेट के नए पोस्टर बॉय के रूप में बड़ी उपलब्धियां हासिल करने के लिए तैयार है।