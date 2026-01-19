स्पोर्ट्स डेस्क : भारत की वनडे टीम इस समय एक ऐसे दौर से गुजर रही है, जहां नेतृत्व को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। शुभमन गिल की कप्तानी में भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज में 2-1 से हार का सामना करना पड़ा, जो भारतीय क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक झटका है। यह पहली बार है जब भारत ने अपने घर में कोई द्विपक्षीय वनडे सीरीज गंवाई है। इसी हार के बाद गिल की कप्तानी के समय और उनकी तैयारियों पर गंभीर बहस शुरू हो गई है।

रोहित शर्मा के बाद गिल को क्यों मिली कप्तानी?

अक्टूबर 2025 में BCCI ने एक बड़ा फैसला लेते हुए शुभमन गिल को ODI कप्तान नियुक्त किया था। यह फैसला उस समय आया, जब रोहित शर्मा की अगुवाई में भारत ने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। चयनकर्ताओं का तर्क साफ था—2027 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए एक युवा और दीर्घकालिक कप्तान तैयार करना। 26 वर्षीय गिल को भविष्य का लीडर मानते हुए यह जिम्मेदारी सौंपी गई।

गिल की कप्तानी में भारत का रिकॉर्ड

अब तक शुभमन गिल ने भारत की ओर से 6 वनडे मैचों में कप्तानी की है, जिनमें भारत को सिर्फ 2 में जीत और 4 में हार मिली है। जीत का प्रतिशत 33.33% रहा, जो हालिया भारतीय कप्तानों में सबसे कम है। इसके उलट, रोहित शर्मा का कप्तानी रिकॉर्ड करीब 75% जीत का रहा है। गिल की कप्तानी में भारत अब तक एक भी द्विपक्षीय सीरीज नहीं जीत सका है।

कप्तानी से पहले और बाद में गिल का बल्लेबाज़ी प्रदर्शन

कप्तानी से पहले शुभमन गिल भारत के सबसे भरोसेमंद ODI बल्लेबाज़ माने जाते थे। 61 वनडे मैचों में उन्होंने लगभग 2953 रन बनाए थे, औसत 55 से ज्यादा और स्ट्राइक रेट करीब 99 का था। लेकिन कप्तानी संभालने के बाद आंकड़े थोड़े बदले नजर आते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में उन्होंने तीन मैचों में 135 रन बनाए, जिसमें दो अर्धशतक शामिल रहे, लेकिन कोई शतक नहीं आया। आंकड़े भले ठीक दिखें, लेकिन मैच जिताने वाली पारियां नदारद रहीं। निर्णायक मुकाबले में 23 रन पर आउट होना टीम के लिए बड़ा झटका साबित हुआ।

शुभमन गिल कप्तानी रिकॉर्ड

मैच: 6, जीत: 2, हार: 4, जीत प्रतिशत: 33.33%; हालिया भारतीय वनडे कप्तानों की तुलना में यह जीत प्रतिशत सबसे कम है। उदाहरण के तौर पर, कप्तान के रूप में रोहित शर्मा ने 56 वनडे मैचों में लगभग 75% जीत दर्ज की है।

बल्लेबाज़ी प्रदर्शन

शुभमन गिल भारत के सबसे अहम वनडे बल्लेबाज़ों में से एक रहे हैं। कप्तानी से पहले उन्होंने 61 वनडे मैचों में शानदार प्रदर्शन किया था। रन: 2953*, औसत: 55.72, स्ट्राइक रेट: 99.03

कप्तान के तौर पर वनडे बल्लेबाज़ी (अक्टूबर 2025 से) मैच: 3, रन: 135, औसत: 45.00, अर्धशतक: 2.