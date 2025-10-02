स्पोर्ट्स डेस्क : क्रिकेट के मैदान पर गंभीर नजर आने वाले शुभमन गिल का बचपन का एक मजेदार किस्सा हाल ही में सामने आया है। उनके दोस्त और साथी सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने ‘ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस’ शो में उस वाकये को साझा किया, जब अंडर-16 कैंप के दौरान गिल की मासूम शक्ल ने उन्हें सजा से बचा लिया था। अभिषेक ने बताया कि कैसे गिल ने शरारत शुरू की, लेकिन जब ड्राइवर और कोच ने बच्चों से पूछताछ की तो गिल अपने “बेचारे” चेहरे की वजह से आसानी से बच निकले, जबकि बाकी साथियों को फटकार और सजा मिली।

अंडर-16 कैंप की बस यात्रा

धर्मशाला कैंप का जिक्र करते हुए अभिषेक ने कहा कि उनका होटल स्टेडियम से महज 500 मीटर दूर था और खिलाड़ी रोज बस से मैदान तक जाते थे। रास्ता छोटा था, इसलिए ड्राइवर गाने नहीं बजाता था, लेकिन खिलाड़ी पंजाबी गानों पर ज़ोर देते थे। बहस बढ़ी तो पीछे से सबसे ज़्यादा शोर मचाने वाले शुभमन गिल थे।

कोचों तक पहुंची शिकायत

ड्राइवर ने शिकायत कोचों तक पहुंचा दी। इसके बाद कोचों ने दोषियों को पहचानने के लिए कुछ बच्चों को लाइन में खड़ा किया, जिनमें अभिषेक शर्मा, प्रभसिमरन और गिल भी थे। ड्राइवर ने बाकियों को तो पहचान लिया लेकिन जब शुभमन की बारी आई तो उनकी मासूम शक्ल देखकर साफ इनकार कर दिया कि वह शामिल थे।

“बेचारा” चेहरा बना कर बच गए गिल

अभिषेक ने हंसते हुए बताया, “जिसने सबसे ज़्यादा शोर किया, वही बच गया। गिल में यह हुनर था कि वह हालात के हिसाब से अपना एक्सप्रेशन बदल लेते थे। जब सब हंस रहे होते, वो गंभीर हो जाते। उस दिन उन्होंने ऐसा ‘बेचारा चेहरा’ बना लिया कि कोई उन पर शक ही नहीं कर सका।” नतीजा यह हुआ कि बाकी खिलाड़ियों से माफीनामा लिखवाया गया और उन्हें घर भेजने की चेतावनी दी गई, जबकि गिल आराम से बच निकले।

आज हैं टीम इंडिया के स्तंभ

अंडर-16 से साथ शुरू हुई दोस्ती ने दोनों खिलाड़ियों को भारतीय क्रिकेट तक पहुंचाया। हाल ही में एशिया कप 2025 में अभिषेक शर्मा भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने, जबकि शुभमन गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ कप्तानी की शुरुआत शानदार अंदाज़ में की। आज दोनों भारतीय टीम के लिए सलामी जोड़ी बनाते हैं और अपने प्रदर्शन से सुर्ख़ियाँ बटोर रहे हैं।