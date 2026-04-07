नई दिल्ली : गुजरात टाइटन्स के कप्तान शुभमन गिल मांसपेशियों की ऐंठन (muscle spasm) से उबर गए हैं, जिसकी वजह से उन्हें पिछला मैच छोड़ना पड़ा था। अब वह बुधवार को यहां IPL में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैदान पर उतरेंगे। गिल के ओपनिंग पार्टनर साई सुदर्शन ने इस बात की पुष्टि की कि गिल खेलने के लिए पूरी तरह फिट हैं। मैच से एक दिन पहले सुदर्शन ने कहा, 'वह बिल्कुल ठीक हैं और खेलेंगे।'

टाइटन्स को एक 'टॉप-हेवी' (शीर्ष क्रम पर ज्यादा निर्भर) बैटिंग टीम माना जाता रहा है। पिछले मैच में सुदर्शन द्वारा दी गई अच्छी शुरुआत (launch pad) के बावजूद टीम का मध्य क्रम (middle order) अपना काम ठीक से नहीं कर पाया था। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने कहा कि टीम को अपने मध्य क्रम पर पूरा भरोसा है जिसमें वॉशिंगटन सुंदर और ग्लेन फिलिप्स जैसे खिलाड़ी शामिल हैं।

उन्होंने कहा, 'अगर शीर्ष तीन बल्लेबाजों में से कोई एक लंबे समय तक क्रीज पर टिका रहता है तो यह टीम के लिए हमेशा एक बहुत अच्छी बात होती है। हमें अपने मध्य क्रम पर पूरा भरोसा है। यही वह टीम है जिसने पिछले साल भी खेला था और हम क्वालिफाई करने में सफल रहे थे। इसलिए अभी तो सिर्फ दो ही मैच हुए हैं; मुझे और पूरी टीम को पूरा विश्वास है कि हमारा मध्य क्रम ही हमें मैच जिताएगा।'

जिस तरह से टी20 क्रिकेट का स्वरूप बदल रहा है, उसे देखते हुए सुदर्शन का मानना ​​है कि एक बल्लेबाज के तौर पर हर 6 महीने में खुद को बेहतर बनाना (evolve करना) बेहद जरूरी है। पिछले दो IPL सीजन्स में वह सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में से एक रहे हैं। उन्होंने कहा, 'बेशक जैसे-जैसे यह खेल आगे बढ़ रहा है, टी20 बैटिंग का स्तर भी हर सीजन—या यूं कहें कि हर पांच-छह महीनों में—और भी बेहतर होता जा रहा है। मेरे लिए यह बहुत जरूरी है कि मैं इन बदलावों से सीख लूं, और खुद को इतना बहुमुखी (versatile) बनाऊं कि इन नई चीजों को अपनी बैटिंग में शामिल कर सकूं और खुद को पूरी तरह से तैयार रख सकूं।'