हैदराबाद (तेलंगाना) : जब दिल्ली कैपिटल्स (DC) सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ उनके घरेलू मैदान पर खेलने उतरेगी तो उनके सामने नंबर तीन के बल्लेबाज के संकट रूप में बड़ी समस्या होगी जिसे सुलझाना होगा। इस सीजन में ओपनिंग जोड़ी के तौर पर KL राहुल और पथुम निसांका के अच्छे प्रदर्शन के बावजूद DC को नंबर तीन की अपनी दिक्कतों को ठीक करने में संघर्ष करना पड़ा है, जिससे मिडिल-ऑर्डर के बल्लेबाजों पर टीम को संकट से निकालने का दबाव बढ़ गया है।

अब तक DC ने नंबर तीन पर तीन खिलाड़ियों नीतीश राणा (तीन पारियों में 20 रन), करुण नायर (RCB के खिलाफ एक पारी में पांच रन), और समीर रिजवी (इस स्थान पर एक पारी में छह रन) को आजमाया है। रिजवी की फॉर्म में भी कुछ गिरावट देखने को मिली है; IPL अभियान की शुरुआत लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ लगातार दो तूफानी अर्धशतकों के साथ करने के बाद उन्होंने पिछली तीन पारियों में सिर्फ 8 रन बनाए हैं, जिसमें एक 'डक' (शून्य पर आउट होना) भी शामिल है।

नंबर तीन का बल्लेबाजी स्थान DC के लिए सभी पैमानों पर एक बुरे सपने जैसा रहा है क्योंकि कुल रन (31), बल्लेबाजी औसत (6.2), स्ट्राइक रेट (78), और बाउंड्री (छह) के मामले में यह सबसे निचले पायदान पर है। DC के लिए सवाल यह है कि वे नंबर तीन पर किस खिलाड़ी के साथ बने रहेंगे, या क्या वे अभिषेक पोरेल को टीम में वापस लाएंगे? पोरेल ने 2024 और 2025 में DC के लिए 300 से ज्यादा रन वाले सीजन खेले हैं और मुख्य रूप से एक ओपनर के तौर पर खेले हैं। हालांकि उनकी तीसरे नंबर की पारी भी उतनी उत्साहजनक नहीं है, उन्होंने 11 पारियों में 19.40 के औसत और 137.59 के स्ट्राइक रेट से केवल 194 रन बनाए, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 41 रहा।

टीमें :

सनराइजर्स हैदराबाद : अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, इशान किशन (कप्तान), हेनरिक क्लासेन, अनिकेत वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, सलिल अरोड़ा (विकेटकीपर), शिवांग कुमार, प्रफुल्ल हिंगे, साकिब हुसैन, ईशान मलिंगा, लियाम लिविंगस्टोन, स्मरण रविचंद्रन, हर्ष दुबे, दिलशान मदुशंका, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट, कामिंदु मेंडिस, जीशान अंसारी, शिवम मावी, गेराल्ड कोएट्ज़ी, क्रेन्स फुलेट्रा, ओंकार तरमाले, अमित कुमार

दिल्ली कैपिटल्स : पथुम निसांका, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश राणा, समीर रिज़वी, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल (कप्तान), डेविड मिलर, औकिब नबी डार, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, टी नटराजन, लुंगी एनगिडी, दुशमंथा चमीरा, काइल जैमीसन, अजय जादव मंडल, करुण नायर, पृथ्वी शॉ, आशुतोष शर्मा, त्रिपुरा विजय, अभिषेक पोरेल। साहिल पारख, विप्रज निगम, माधव तिवारी