स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय महिला टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की श्रृंखला के पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में शुक्रवार को यहां तेज शुरुआत के बावजूद लय बरकरार नहीं रख पाई और सात विकेट पर 157 रन ही बना सकी। पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर शेफाली वर्मा (20 गेंदों में 34 रन) ने भारत को तेज शुरुआत दिलाई। उन्होंने पारी में पांच चौके और स्पिनर सुने लुस पर एक शानदार छक्का लगाया। स्मृति मंधाना (14 गेंदों में 13 रन) ज्यादा देर टिक नहीं सकीं और कवर क्षेत्र में कैच आउट हो गईं, जिससे पावरप्ले में ही भारत को दो झटके लगे।



इसके बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर (33 गेंदों में नाबाद 47) और जेमिमा रोड्रिग्स (29 गेंदों में 36) ने तीसरे विकेट के लिए 71 रनों की साझेदारी कर पारी को संभाला। लेकिन पावरप्ले के बाद भारत की रन गति धीमी पड़ गई और टीम 10 ओवर में दो विकेट पर 75 रन तक ही पहुंच सकी। हरमनप्रीत ने बीच के ओवरों में नादिन डी क्लर्क के खिलाफ छक्का और चौका लगाकर आक्रामकता दिखाई, जबकि जेमिमा ने क्लो ट्रायोन के खिलाफ शानदार छक्का जड़ा।



भारतीय पारी हालांकि अंतिम ओवरों में गति नहीं पकड़ सकी और आखिरी पांच ओवरों में केवल 33 रन बने, जबकि इस दौरान तीन विकेट भी गिर गए। दक्षिण अफ्रीका की ओर से आयाबोंगा खाका (16 रन पर तीन विकेट) और तुमी सेखुखुने (27 रन पर दो विकेट) ने प्रभावशाली गेंदबाजी की, जबकि नॉनकुलुलेको म्लाबा (30 रन पर एक विकेट) ने स्पिन आक्रमण की अगुवाई की। भारत ने इस मैच में काशवी गौतम को टी20 अंतरराष्ट्रीय में पदार्पण का मौका दिया। उन्होंने आठ गेंदों पर 10 रन का योगदान दिया।

प्लेइंग XI

गुजरात टाइटन्स : शुबमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, राहुल तेवतिया, राशिद खान, अशोक शर्मा, कैगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रिसिध कृष्णा

कोलकाता नाइट राइडर्स : टिम सीफर्ट, सुनील नरेन, अजिंक्य रहाणे (कप्तान), कैमरन ग्रीन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), रोवमैन पॉवेल, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी