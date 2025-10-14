Go to PunjabKesari.in

नई दिल्ली: भारत के कप्तान शुभमन गिल (Shubhman Gill) ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में 7 विकेट से जीत दर्ज कर अपनी पहली सीरीज जीत के साथ टीम की कमान संभालने पर खुशी जताई। भारत ने अरुण जेटली स्टेडियम में 121 रनों का पीछा पहले घंटे में पूरा कर लिया और 12 महत्वपूर्ण WTC पॉइंट्स हासिल किए।

गिल ने कहा, 'भारत का कप्तान बनना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है और अब इसकी आदत डाल रहा हूँ। खिलाड़ियों का प्रबंधन करना, सही विकल्प चुनना और टीम के लिए साहसी फैसले लेना एक कप्तान की जिम्मेदारी है। मैं हर परिस्थिति में सबसे संभावित और सही निर्णय लेने की कोशिश करता हूँ।'

उन्होंने फॉलो-ऑन लागू करने के फैसले का कारण भी बताया। 'हम 270 रनों की बढ़त में थे। हमने सोचा कि अगर हम 500 रन भी बनाएं और दिन पांच में 6-7 विकेट लेने पड़ें, तो कठिन दिन हो सकता है। इसलिए यह निर्णय लिया गया।'

गिल ने नितिश कुमार रेड्डी को विदेशी परिस्थितियों के लिए तैयार करने के महत्व पर भी बात की। 'उन्होंने इस मैच में गेंदबाजी नहीं की, लेकिन हम चाहते हैं कि खिलाड़ी सिर्फ विदेशी मैचों तक सीमित न रहें। हमें ऐसे खिलाड़ियों को तैयार करना है जो विदेशों में जीत दिला सकें।'

बल्लेबाजी पर अपनी मानसिकता के बारे में गिल ने कहा, 'बल्लेबाजी मैं तीन-चार साल की उम्र से कर रहा हूँ। जब मैं बल्लेबाजी के लिए आता हूँ, मेरा एक ही लक्ष्य होता है – टीम को जीत दिलाना।'

गिल ने ऑस्ट्रेलिया की व्हाइट-बॉल सीरीज के बारे में भी बात की, जो 19 अक्टूबर से पर्थ में शुरू हो रही है और उनके लिए पहला ODI कप्तानी असाइनमेंट है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, 'लंबा फ्लाइट है, शायद फ्लाइट में ही योजना बना लेंगे।'

वहीं, वेस्ट इंडीज के कप्तान रोस्टन चेस ने हार के बावजूद अपनी टीम के उत्साही प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि जॉन कैंपबेल और शाई होप के शतक, और दूसरी पारी में 390 रन बनाने का प्रयास सकारात्मक रहा। चेस ने टीम की भविष्य की टेस्ट संभावनाओं पर भरोसा जताया और कहा कि यह मैच खिलाड़ियों के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने और अगले मैचों की तैयारी का एक अवसर है।
 