बेंगलुरु : शुभम शर्मा (96), कप्तान रजत पाटीदार (77), उपेंद्र यादव (87) और हर्ष दुबे (75 ) की शानदार पारियों से मध्य क्षेत्र ने पश्चिम क्षेत्र के खिलाफ दलीप ट्रॉफी सेमीफाइनल के तीसरे दिन शनिवार को आठ विकेट पर 556 रन बनाकर पहली पारी में 118 रन की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल कर ली।

पश्चिम क्षेत्र ने पहली पारी में 438 रन बनाये थे। मध्य क्षेत्र ने कल के दो विकेट पर 229 रन से आगे खेलना शुरू किया और उसके बल्लेबाजों ने पूरे दिन शानदार बल्लेबाजी की। नाबाद बल्लेबाज शुभम शर्मा ने 60 और पाटीदार ने 47 रन से अपनी पारी को आगे बढ़ाया। शुभम अपने शतक से मात्र चार रन दूर थे कि तभी रन आउट हो गए।

शुभम ने 241 गेंदों की अपनी पारी में 11 चौके लगाए। पाटीदार ने 84 गेंदों पर 77 रन में 14 चौके लगाए। उपेंद्र यादव ने 181 गेंदों पर 87 रन में आठ चौके और दो छक्के लगाए। हर्ष दुबे ने 93 गेंदों पर 75 रन में 13 चौके मारे। दीपक चाहर ने 52 गेंदों पर तीन चौकों और दो छक्कों की मदद से 33 रन बनाए जबकि सारांश जैन 83 गेंदों में 37 रन बनाकर क्रीज पर हैं। पश्चिम क्षेत्र की मदद से धर्मेंद्रसिंह जडेजा 101 रन पर चार विकेट लेकर सबसे सफल गेंदबाज रहे।