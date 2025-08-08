Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क: मैच जिताने की क्षमता रखने वाले मध्यक्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर भारत की टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम में वापसी करने के कगार पर है। चयनकर्ता इस 30 वर्षीय खिलाड़ी को यूएई में होने वाले एशिया कप 2025 के लिए वापस बुलाने के लिए तैयार है। अय्यर के लगातार अच्छे प्रदर्शन के बाद उनका टी20 में वापसी करना तय है।

अय्यर ने आखिरी बार दिसंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत के लिए टी20I जर्सी पहनी थी। जबकि उनका आखिरी टेस्ट मैच फरवरी 2024 में विशाखापत्तनम में इंग्लैंड के खिलाफ था। तब से वह केवल एकदिवसीय मैचो में ही मुख्य खिलाड़ी रहे है। जहा उन्होंने भारत की चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की जीत के दौरान अहम भूमिका निभाई। चैंपियंस ट्रॉफी के पांच मैचो में 243 रन बनाकर, अय्यर टीम के सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे।

पंजाब किंग्स के साथ उनके आईपीएल 2025 अभियान में उनके मूल्य को और मजबूत किया। मेगा नीलामी में ₹26.75 करोड़ की भारी-भरकम कीमत पर खरीदे गए। अय्यर ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया, दबाव में आक्रामक स्ट्रोक खेल के साथ संयम का संयोजन किया। 

अय्यर की वापसी भले ही टीम के लिए एक बड़ी राहत की बात है। लेकिन एशिया कप में भारत ऋषभ पंत के बिना ही खेलेगा। विकेटकीपर-बल्लेबाज को इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर टेस्ट के दौरान पैर की अंगुली में फ्रैक्चर हो गया था और वह कम से कम छह हफ्ते तक बाहर रहेंगे। वह वेस्टइंडीज सीरीज से भी बाहर रह सकते है। अच्छी बात यह है कि पंत को सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उनकी अनुपस्थिति भारत के निचले मध्यक्रम में एक बड़ा अंतर पैदा कर देगी।