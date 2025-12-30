इंदौर: AAI 52वीं इंस्टीट्यूशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पेट्रोलियम खेल प्रोत्साहन बोर्ड के हरमीत देसाई और सयाली वाणी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्रमशः पुरुष और महिला एकल खिताब अपने नाम किए। अभय प्रशाल में खेले गए फाइनल मुकाबले दर्शकों के लिए यादगार रहे।

पुरुष एकल: सात गेम तक चला जबरदस्त संघर्ष

पुरुष एकल फाइनल में हरमीत देसाई ने भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के एसएफआर स्नेहित को कड़े मुकाबले में हराया। हरमीत ने शुरुआती दो गेम जीतकर बढ़त बनाई, लेकिन मुकाबला अंत तक कांटे का रहा। छठे गेम में 10-6 से आगे चल रहे हरमीत जीत से बस एक कदम दूर थे, मगर स्नेहित ने शानदार वापसी करते हुए गेम 16-14 से अपने नाम किया। निर्णायक गेम में हरमीत ने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया और मैच 11-9, 11-9, 2-11, 8-11, 11-5, 14-16, 11-5 के स्कोर के साथ जीत लिया।

मिश्रित युगल में भी हरमीत का जलवा

हरमीत देसाई ने यशस्विनी घोरपड़े के साथ मिलकर मिश्रित युगल का खिताब भी जीता। इस जोड़ी ने रेलवे की प्रीयेश राज और संपदा भिवंडीकर की जोड़ी को 3-0 से हराकर दोहरी सफलता हासिल की।

महिला एकल: सयाली वाणी की दमदार वापसी

महिला एकल फाइनल में सयाली वाणी ने शानदार जुझारूपन दिखाया। उन्होंने पेट्रोलियम खेल प्रोत्साहन बोर्ड की ही साथी खिलाड़ी सिंड्रेला दास को 4-2 से पराजित किया। सयाली शुरुआती दो गेम हारने के बाद दबाव में थीं, लेकिन उन्होंने लगातार चार गेम जीतकर मैच का रुख पलट दिया और खिताब अपने नाम कर लिया।

यादगार रहा टूर्नामेंट

इंदौर में आयोजित यह चैंपियनशिप रोमांच, संघर्ष और उच्च स्तर के खेल के लिए याद की जाएगी। हरमीत देसाई और सयाली वाणी की जीत ने पेट्रोलियम खेल प्रोत्साहन बोर्ड के दबदबे को भी साबित किया।