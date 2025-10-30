स्पोर्ट्स डेस्क: भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में कैच लेते वक्त चोटिल हो गए थे। सिडनी में हुए इस मैच के दौरान उन्हें पसलियों में चोट लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीसीसीआई ने बाद में पुष्टि की कि अय्यर को स्प्लीन (तिल्ली) में चोट पहुंची है और अंदरूनी रक्तस्राव हुआ था।

ICU में भर्ती, अब हालत स्थिर

अय्यर को चोट लगने के तुरंत बाद ICU में रखा गया था। BCCI की मेडिकल टीम ने बताया कि ब्लीडिंग को समय रहते नियंत्रित कर लिया गया और अब खिलाड़ी की हालत स्थिर है। 27 और 28 अक्टूबर को जारी मेडिकल अपडेट्स में बताया गया कि दोबारा किए गए स्कैन में सुधार दिखाई दिया और अय्यर की रिकवरी सही दिशा में है।

श्रेयस ने फैंस को कहा धन्यवाद

गुरुवार को अय्यर ने अपने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट साझा करते हुए लिखा, “मैं रिकवरी प्रोसेस में हूं और हर दिन बेहतर महसूस कर रहा हूं। आपके सभी शुभ संदेश और समर्थन के लिए दिल से आभारी हूं। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है।” फैंस और साथी खिलाड़ियों ने उनके इस संदेश पर ढेरों शुभकामनाएं भेजीं।

BCCI की मेडिकल टीम रख रही है नजर

BCCI ने कहा कि उनकी मेडिकल टीम सिडनी और भारत के स्पेशलिस्ट्स के साथ मिलकर अय्यर की स्थिति पर नजर रख रही है। टीम का मानना है कि अगले कुछ हफ्तों में खिलाड़ी पूरी तरह फिट होकर मैदान पर लौट सकते हैं।