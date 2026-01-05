मुंबई: भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को शेष विजय हजारे ट्रॉफी मुकाबलों के लिए मुंबई टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। नियमित कप्तान शार्दुल ठाकुर चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, जिसके बाद मुंबई चयन समिति ने यह फैसला लिया।

शार्दुल ठाकुर की चोट की प्रकृति का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन उन्हें आराम की सलाह दी गई है। मुंबई के मुख्य चयनकर्ता संजय पाटिल ने बताया, 'शार्दुल चोटिल हैं और उन्हें विश्राम की सलाह दी गई है। हमारे पास शिवम दुबे और सूर्यकुमार यादव जैसे खिलाड़ी उपलब्ध हैं, लेकिन शेष मैचों के लिए श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया गया है।'

लंबे समय बाद वापसी कर रहे हैं श्रेयस अय्यर

श्रेयस अय्यर खुद भी लंबे समय बाद प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में लौट रहे हैं। अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में खेले गए तीसरे वनडे के दौरान उन्हें स्प्लीन में गंभीर चोट और आंतरिक रक्तस्राव हुआ था, जिसके चलते वह लंबे समय तक मैदान से बाहर रहे।

फिटनेस पर निर्भर रहेगी अंतरराष्ट्रीय उपलब्धता

फिटनेस के अधीन अय्यर को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भी टीम इंडिया में शामिल किया गया है। यह सीरीज 11 जनवरी से वडोदरा में शुरू होगी, जबकि अन्य दो मुकाबले 14 जनवरी (राजकोट) और 18 जनवरी (इंदौर) में खेले जाएंगे। अय्यर फिलहाल भारतीय वनडे टीम के उपकप्तान भी हैं।

ग्रुप मैचों में करेंगे मुंबई का नेतृत्व

मुंबई क्रिकेट संघ (MCA) के सचिव डॉ. उन्मेष खानविलकर ने आधिकारिक बयान में कहा, 'शार्दुल ठाकुर चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हैं। उनकी अनुपस्थिति में श्रेयस अय्यर मुंबई टीम की कप्तानी संभालेंगे।' अय्यर मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के खिलाफ ग्रुप C मैच में टीम की अगुआई करेंगे, इसके बाद 8 जनवरी को मुंबई का सामना पंजाब से होगा।

नॉकआउट मुकाबले बेंगलुरु में

विजय हजारे ट्रॉफी के नॉकआउट मुकाबले 12 से 18 जनवरी के बीच बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खेले जाएंगे। मुंबई टीम को अय्यर की कप्तानी में मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद होगी।