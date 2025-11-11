स्पोर्ट्स डेस्क : भारत के वनडे उप-कप्तान श्रेयस अय्यर की फिटनेस को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। 30 नवंबर से साउथ अफ्रीका के खिलाफ शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज से पहले यह तय नहीं है कि वे टीम का हिस्सा बन पाएंगे या नहीं। 14 नवंबर से शुरू होने वाले टेस्ट मुकाबलों के बाद यह वनडे सीरीज़ रांची, रायपुर और विशाखापत्तनम में खेली जाएगी। हालांकि अय्यर भारत लौट चुके हैं, लेकिन वे अभी भी चोट से पूरी तरह नहीं उबर पाए हैं। मेडिकल रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्हें पूरा मैच फिटनेस हासिल करने में कम से कम एक महीना लग सकता है।

चोट से उबरने में लग रहा है समय

श्रेयस अय्यर हाल ही में ऑस्ट्रेलिया दौरे के तीसरे वनडे के दौरान घायल हो गए थे। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर एलेक्स कैरी का कैच लेने की कोशिश में वह अजीब तरह से गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें स्प्लीन (तिल्ली) में चोट और अंदरूनी ब्लीडिंग की वजह से तुरंत सिडनी के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की मेडिकल टीम ने सिडनी और भारत के डॉक्टरों के साथ मिलकर उनका इलाज कराया।

एक सूत्र के मुताबिक, चोट लगने के बाद अय्यर का ऑक्सीजन लेवल 50 तक गिर गया था, और वे करीब दस मिनट तक खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। उन्हें ब्लैकआउट का सामना करना पड़ा और सामान्य होने में समय लगा। यह घटना उनके करियर के लिए एक झटका साबित हुई है।

BCCI और मेडिकल टीम की निगरानी में रिकवरी जारी

BCCI ने अपने बयान में कहा था, “श्रेयस अब स्थिर हैं और अच्छी तरह से रिकवर कर रहे हैं। मेडिकल टीम, सिडनी और भारत के विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ मिलकर उनकी रिकवरी पर नज़र रख रही है।” बोर्ड ने डॉक्टरों कौरूश हगीगी और दिनशॉ पारदीवाला का आभार जताया जिन्होंने अय्यर को सर्वोत्तम इलाज प्रदान किया। वर्तमान में श्रेयस सिडनी में फॉलो-अप कंसल्टेशन ले रहे हैं और उन्हें उड़ान भरने की अनुमति मिलते ही भारत लौटाया जाएगा।

अय्यर का बयान : “हर दिन बेहतर हो रहा हूं”

श्रेयस अय्यर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी स्थिति साझा करते हुए लिखा, “मैं अभी रिकवरी प्रोसेस में हूं और हर गुजरते दिन के साथ बेहतर हो रहा हूं। मुझे मिली शुभकामनाओं और सपोर्ट के लिए मैं सभी का आभारी हूं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखने के लिए धन्यवाद।” उनके इस बयान से यह साफ है कि वह जल्दबाजी में वापसी नहीं करना चाहते और पूरी तरह फिट होकर ही मैदान पर लौटेंगे।

करियर पर चोटों का असर जारी

30 वर्षीय अय्यर के करियर पर पिछले कुछ वर्षों से चोटों की वजह से बार-बार रुकावटें आ रही हैं। उन्होंने इससे पहले भी पीठ में अकड़न और थकान के चलते रेड-बॉल क्रिकेट से अस्थायी ब्रेक लिया था। उन्होंने इस संबंध में BCCI को पत्र लिखकर अनुरोध किया था, जिसे बोर्ड ने मंजूरी दी थी। ऑस्ट्रेलिया टूर पर अय्यर ने दो पारियां खेलीं, पर्थ में 11 रन और एडिलेड में 68 रन। हालांकि उनका प्रदर्शन अच्छा था, लेकिन चोट के कारण सीरीज के बाद उन्हें तुरंत आराम देना पड़ा।

सिलेक्शन कमिटी सतर्क रुख में

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, सिलेक्शन कमिटी को अय्यर की स्थिति के बारे में सूचित कर दिया गया है। बोर्ड के एक सूत्र ने बताया, “उन्हें पूरी तरह मैच फिट होने में समय लगेगा। बोर्ड और सेलेक्टर जल्दबाजी नहीं करना चाहते। साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज़ में उनका खेलना तय नहीं है।” टीम प्रबंधन चाहता है कि अय्यर को पूरी तरह फिट होने तक आराम दिया जाए ताकि उनकी दीर्घकालिक उपलब्धता बनी रहे।

