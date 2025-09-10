स्पोर्ट्स डेस्क : टीम इंडिया एशिया कप 2025 के साथ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी के लिए पूरी तरह तैयार है। पहला मैच बुधवार को दुबई में मेजबान संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ है और सूर्यकुमार यादव और उनकी टीम मैदान पर खूब पसीना बहा रही है। इसके बाद भारत 14 सितंबर को अपने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से भी भिड़ेगा, जो पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद उनकी पहली भिड़ंत होगी। भारत के एशिया कप में पहले मैच से पूर्व पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने यूएई के खिलाफ उनके मैच को लेकर एक मजेदार भविष्यवाणी की।

यूएई मैच के बारे में बात करते हुए अख्तर ने भारतीय टीम पर एक नजर डाली और आश्चर्य जताया कि सूर्यकुमार और उनकी टीम किससे भिड़ेगी। अख्तर ने कहा, 'अच्छा, अभिषेक भी आ गया? बुमराह भी है? संजू सैमसन भी है, आखिरकार। तिलक भी। हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, रिंकू सिंह भी है, शुभमन है, सूर्या है, शिवम दुबे, अपना अक्षर पटेल। यार, ये किसको बाहर बिठाएंगे?।'

अख्तर ने आगे भविष्यवाणी की कि टीम इंडिया यूएई को आसानी से हरा देगी, लेकिन अगर मेजबान टीम और करीब भी पहुंच जाती है, तो उसे जीत मान लेना चाहिए। पूर्व तेज गेंदबाज ने कहा, 'देखिए, हम जानते हैं कि वे हारने वाले हैं। मुझे लगता है कि थोड़े से अंतर से हारना UAE के लिए जीत होगी। यही मेरी शिकायत हांगकांग से है, जो कल शाम अफगानिस्तान से 94 रनों से हार गया। आपको हारना ही था; कम से कम करीबी हार तो चाहिए ताकि आपको कुछ मिल सके। थोड़ी लड़ाई दिखाओ।'