कराची : पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर और नेशनल सिलेक्टर अब्दुल रज्जाक ने बताया है कि कैसे किस्मत से 2010 की स्पॉट-फिक्सिंग की साजिश का पता पहली बार टीम मैनेजमेंट को इंग्लैंड दौरे के दौरान चला। रजाक ने यह भी बताया कि कैसे उस समय के कप्तान शाहिद अफरीदी ने तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर को थप्पड़ मारा था, जब उस युवा तेज गेंदबाज ने शुरू में इस स्कैंडल में शामिल होने से इनकार किया था।

रज्जाक ने एक पाकिस्तानी टेलीविजन शो में बोलते हुए कहा कि 2010 के लॉर्ड्स टेस्ट के दौरान फिक्सिंग के पीछे की साजिश का पता लंदन में उनके एक दोस्त ने लगाया था जो पार्ट-टाइम मोबाइल फोन रिपेयर करता था। रजाक ने कहा, 'हुआ यह था कि मजहर मजीद मेरे दोस्त के पास आया और उससे अपना एक फोन रिपेयर करने के लिए कहा। जब मेरे दोस्त ने देर रात फोन ठीक किया, तो उसे मजहर और तीन खिलाड़ियों के बीच मैच में स्पॉट-फिक्सिंग की योजनाओं के बारे में कई मैसेज मिले।'

मजीद को बाद में पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान सलमान बट और तेज गेंदबाज मोहम्मद आसिफ और आमिर के साथ टेस्ट के दौरान स्पॉट-फिक्सिंग की साजिश रचने के लिए जेल भेज दिया गया था। रज्जाक के मुताबिक उनके दोस्त ने तुरंत उन्हें मैसेज दिखाए जिससे उन्हें अफरीदी को बताने के लिए कहा, जो उस समय टीम में सबसे सीनियर खिलाड़ी थे। अफरीदी ने सीरीज से पहले टेस्ट कप्तान का पद छोड़ दिया था, लेकिन व्हाइट-बॉल कप्तान बने रहे।

रज्जाक ने याद करते हुए कहा, 'अफरीदी ने आमिर को, जो उस समय सिर्फ 18 साल के थे, अपने कमरे में बुलाया और मुझे बाहर इंतजार करने को कहा। मैं अफरीदी को गुस्सा होते और उससे सच बताने के लिए कहते हुए सुन सकता था। जब वह बार-बार मना करता रहा, तो मैंने एक जोरदार थप्पड़ सुना और अंदर भागा।' उन्होंने आगे कहा, 'इसके बाद आमिर फूट-फूट कर रोने लगा और साजिश मान ली, और सब बिगड़ गया।'

रज्जाक ने कहा कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और टीम मैनेजमेंट ने और तेजी से कार्रवाई की होती तो शायद यह स्कैंडल इतना नहीं बढ़ता। उन्होंने कहा, 'कुछ सीनियर खिलाड़ियों ने टीम मैनेजर को सलाह दी कि ICC के दखल से पहले तीनों खिलाड़ियों पर फाइन लगाकर उन्हें डिसिप्लिनरी ग्राउंड पर घर भेज दें।' आखिरकार, बट, आसिफ और आमिर पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बैन लगा दिया और बाद में UK क्राउन कोर्ट ने उन्हें जेल की सजा सुनाई।

बट और आसिफ फिर कभी पाकिस्तान के लिए नहीं खेले, हालांकि पांच साल का बैन पूरा करने के बाद उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट में लौटने की इजाजत मिल गई। आमिर की उम्र और शुरुआती कबूलनामे को ध्यान में रखा गया और वह 2016 में इंटरनेशनल क्रिकेट में लौटे। उन्होंने 2024 ICC पुरुष टी20 वर्ल्ड कप तक खेलना जारी रखा, हालांकि उन्होंने पहले 2020 और 2024 के बीच खुद से रिटायरमेंट लेने की वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट से दूरी बना ली थी।