स्पोर्ट्स डेस्क :  T20 World Cup 2026 में सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया को सुपर-8 के पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 76 रन की करारी हार झेलनी पड़ी। यह टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में भारत की सबसे बड़ी हार रही। इस हार के बाद भारत की सेमीफाइनल की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है।

इरफान पठान की अहम सलाह

पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने टीम इंडिया को साफ संदेश दिया है कि नेट रन-रेट की गणित में उलझने के बजाय पहले मैच जीतने पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि अगर भारत शुरुआत से ही नेट रन-रेट का पीछा करने की सोच रखेगा, तो दबाव और बढ़ेगा। वेस्टइंडीज का नेट रन-रेट +5 से ऊपर और साउथ अफ्रीका का +3 से ज्यादा है, जबकि भारत फिलहाल निगेटिव में है। ऐसे में बड़े अंतर से जीत दर्ज करना आसान नहीं होगा। पठान के मुताबिक, 'पहली प्राथमिकता मैच जीतना होना चाहिए। अगर जीत मिलती है, तभी रन-रेट की बात करें।'

कैसे पहुंचेगा भारत सेमीफाइनल में?

भारत को सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए:

साउथ अफ्रीका का बाकी मैच जीतना जरूरी है
भारत को जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज दोनों के खिलाफ जीत दर्ज करनी होगी
अगर ऐसा नहीं हुआ तो फैसला नेट रन-रेट से हो सकता है, जो भारत के लिए फिलहाल बड़ी चुनौती है।

टीम कॉम्बिनेशन पर उठे सवाल

हार के बाद टीम संयोजन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

टॉप ऑर्डर में तीन लेफ्ट हैंडर — अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और तिलक वर्मा
अभिषेक चार पारियों में सिर्फ 15 रन बना सके हैं, जिसमें तीन बार शून्य पर आउट हुए
तिलक वर्मा ने 107 रन बनाए, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 118 के आसपास रहा
ईशान और अभिषेक ऑफ स्पिन के खिलाफ असहज दिखे

सूर्यकुमार यादव का स्ट्राइक रेट भी मिड-130s में रहा, जिससे संकेत मिलता है कि कप्तान ने आक्रामक खेलने के बजाय पारी संभालने की कोशिश की।

क्या नंबर 3 पर उतरेंगे सूर्या?

इरफान पठान का मानना है कि बल्लेबाजी में संतुलन के लिए सूर्यकुमार यादव को नंबर 3 पर उतारने पर विचार किया जा सकता है। इससे टॉप ऑर्डर में तीन लेफ्ट हैंडर का पैटर्न टूटेगा और टीम को लचीलापन मिलेगा। हालांकि, नई गेंद के खतरे को देखते हुए टीम मैनेजमेंट अब तक उन्हें मिडिल ओवर्स के लिए बचाकर रख रहा है।

कब और कहां होगा IND vs ZIM मुकाबला?

भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का मुकाबला 26 फरवरी को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच भारत के लिए करो या मरो जैसा साबित हो सकता है।