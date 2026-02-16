नई दिल्ली : ICC पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान के खिलाफ 61 रन की बड़ी जीत के बाद भारतीय ऑलराउंडर Shivam Dube को ‘इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने सुपर 8 चरण में अपनी जगह पक्की कर ली।

32 वर्षीय दुबे को कोलंबो के R. Premadasa Stadium में ड्रेसिंग रूम के भीतर टीम फिजियो योगेश कुमार ने मेडल पहनाकर सम्मानित किया।

ड्रेसिंग रूम में खास सम्मान

मेडल देते समय योगेश कुमार ने कहा, 'सबसे पहले इस अहम जीत के लिए बधाई। आज का इम्पैक्ट प्लेयर वह खिलाड़ी है जो बड़े मैचों में छक्के लगाने और अहम कैच पकड़ने के लिए जाना जाता है। आज उन्होंने बल्लेबाजी के साथ-साथ फील्डिंग में भी शानदार योगदान दिया और दो महत्वपूर्ण कैच पकड़े।'

दुबे ने इस मुकाबले में महत्वपूर्ण पारी खेलने के साथ दो बेहतरीन कैच भी लपके, जिसने मैच का रुख पूरी तरह भारत की ओर मोड़ दिया।

फील्डिंग कोच को दिया श्रेय

मैच के बाद बीसीसीआई टीवी पर साझा किए गए वीडियो में दुबे ने कहा, 'यह बहुत अहम मैच था। मैंने उपयोगी पारी खेली और दो कैच भी पकड़े, जिससे काफी अच्छा महसूस हो रहा है। दिलीप सर मेरे फील्डिंग कोच हैं और वही मेरी प्रेरणा हैं।'

दुबे ने विशेष रूप से फील्डिंग कोच टी. दिलीप का आभार जताया और अपनी फील्डिंग में सुधार का श्रेय उन्हें दिया।

भारत की एकतरफा जीत

मौजूदा चैंपियन भारत ने ग्रुप ए मुकाबले में पाकिस्तान को 61 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 175/7 का मजबूत स्कोर बनाया, जिसमें Ishan Kishan ने 77 रन की विस्फोटक पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की शुरुआत बेहद खराब रही। Hardik Pandya और Jasprit Bumrah ने शुरुआती झटके देकर पाकिस्तान को 13/3 पर ला दिया।

Usman Khan ने 44 रन बनाकर संघर्ष जरूर किया, लेकिन दूसरे छोर से कोई बड़ा साथ नहीं मिला। भारतीय गेंदबाजों ने लगातार दबाव बनाए रखा और पाकिस्तान को 18 ओवर में 114 रन पर समेट दिया, जो टी20 वर्ल्ड कप में उनके सबसे कम स्कोरों में से एक है।