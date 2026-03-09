नई दिल्ली : डिफेंडिंग चैंपियंस टीम गोल्डन बुलेट्स ने डीजीसी गोल्डन मेंबर्स लीग के राउंड रॉबिन स्टेज के आखिरी दिन एक और जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। उन्होंने तीसरे दिन 192 स्टेबलफोर्ड पॉइंट्स स्कोर किए और राउंड रॉबिन स्टेज के 3 दिनों में कुल 544 पॉइंट्स के साथ लीडर बोर्ड में टॉप पर रहे। पिछले साल की रनर-अप टीम सिल्वर बैंडिट्स ने भी अच्छा फॉर्म दिखाते हुए दिन का सबसे अच्छा स्कोर बनाया और तीसरे दिन 193 पॉइंट्स स्कोर करके कुल 539 पॉइंट्स के साथ लीडर बोर्ड पर दूसरे नंबर पर रही।

नॉक आउट स्टेज के लिए क्वालिफाई करने वाली दूसरी 2 टीमें गोल्डन यंगस्टर्स हैं जिनके 527 पॉइंट्स हैं और किंगपिन्स के 518 पॉइंट्स हैं। यह लीग क्लब के 70 साल से ज़्यादा उम्र के जाने-माने सदस्यों के बीच गोल्फ की भावना का जश्न मनाती है और उन्होंने कोर्स पर लगातार अच्छा प्रदर्शन, अनुभव और शानदार पलों का मेल दिखाया है। स्टेबलफोर्ड-बेस्ड टीम फॉर्मेट में खेले गए इस कॉम्पिटिशन के राउंड रॉबिन स्टेज में हर टीम के लाइनअप से सबसे अच्छे 11 इंडिविजुअल स्कोरकार्ड गिने गए, जिससे यह पक्का हुआ कि रोजाना के नतीजे तय करने में गहराई और टीमवर्क ही जरूरी फैक्टर रहे।

नॉक आउट स्टेज में जगह बनाने वाली चार टीमें अब रोमांचक फोर बॉल बेटर बॉल मैचप्ले फ़ॉर्मेट में एक-दूसरे का सामना करेंगी। हर टीम को 6 जोड़यिों द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, जो दूसरी टीम की 6 जोड़यिों से भिड़ेंगी।

10 मार्च को खेले जाने वाले सेमी फाइनल में ये मैच होंगे :

सेमी फाइनल 1 - टीम गोल्डन बुलेट्स (कैप्टन - नवनीत सिंह) बनाम टीम किंगपिंस (कैप्टन - विजय धवन)

सेमी फाइनल 2 - टीम सिल्वर बैंडिट्स (कैप्टन - रोहित मोडवेल) बनाम टीम गोल्डन यंगस्टर्स (कैप्टन - राज के भार्गव)

इंडिविजुअल लेवल पर, मधु मिश्रा ने इम्प्रेस करना जारी रखा और शानदार 22 स्टेबलफोर्ड पॉइंट्स के साथ दिन का टॉप मेन्स परफॉर्मेंस दिया, जबकि अनीता मल्होत्रा ने भी उतने ही शानदार 22 पॉइंट्स बनाए, जिससे पूरे टूर्नामेंट में खेल का हाई स्टैंडर्ड दिखा। दिन का सबसे रोमांचक पल अजीत सियाल के लिए आखिरी होल पर आया, जिन्होंने शानदार होल-इन-वन स्कोर किया, जो अब तक लीग का सबसे खास हाइलाइट्स में से एक है और साथी कॉम्पिटिटर्स से खूब तालियां बटोरीं। उन्होंने यह अनोखी कामयाबी हासिल करने के लिए मुश्किल पार 3 होल नंबर 9 पर ड्राइवर मारा।