स्पोर्ट्स डेस्क: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी जेमिमा रोड्रिग्स (Jemimah Rodrigues) ने वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन कर सबका दिल जीत लिया था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में उनकी नाबाद 127 रन की पारी ने भारत को रिकॉर्ड जीत दिलाई और टीम को फाइनल में पहुंचाया।

लेकिन वर्ल्ड कप जीत के बाद भी कुछ सोशल मीडिया ट्रोल्स ने जेमिमा को उनके धर्म को लेकर निशाना बनाया। इस पर उनकी साथी खिलाड़ी शिखा पांडे ने करारा जवाब दिया।

शिखा ने एक्स पर लिखा, 'जिन्हें सच्चाई जाननी है — हां, जेमी भगवान की पसंदीदा संतान है। अगर इससे जलन है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता!'

जेमिमा को पिछले कुछ सालों से सोशल मीडिया पर नफरत भरे कमेंट्स झेलने पड़े हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा शांत रहकर जवाब दिया। उनके आत्मविश्वास और खेल भावना ने उन्हें फैंस के दिलों में खास जगह दिलाई है।

हालांकि फाइनल में वह अपनी सेमीफाइनल जैसी पारी नहीं दोहरा सकीं, मगर उनकी फील्डिंग और एनर्जी ने भारत की ऐतिहासिक जीत में अहम भूमिका निभाई। मैच के बाद जेमिमा ने कहा कि टीम ने यह जीत पूरी एकजुटता और समर्पण से हासिल की।