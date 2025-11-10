स्पोर्ट्स डेस्क : ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क ने इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली एशेज सीरीज़ 2025 से पहले शानदार फॉर्म का संकेत दिया है। सिडनी में विक्टोरिया के खिलाफ खेले जा रहे शेफील्ड शील्ड मैच में उन्होंने न्यू साउथ वेल्स के लिए चार महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। लंबे समय तक चोट से दूर रहने के बाद स्टार्क ने कहा कि वह अपनी बॉलिंग लय को वापस पा रहे हैं और इस प्रदर्शन से “काफी खुश” हैं। उनके प्रदर्शन ने ऑस्ट्रेलिया की एशेज तैयारियों को एक मजबूत बढ़ावा दिया है।

स्टार्क की घातक गेंदबाजी ने विक्टोरिया को झकझोरा

सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे मुकाबले में मिशेल स्टार्क ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने विक्टोरिया के टॉप छह बल्लेबाज़ों में से चार को आउट करते हुए अपनी घातक स्विंग और पेस का प्रदर्शन किया। वहीं, उनके ऑस्ट्रेलियाई साथी नाथन लियोन ने 65 रन देकर दो विकेट झटके और विक्टोरिया की पारी पर नियंत्रण बनाए रखा। दिन के अंत तक विक्टोरिया 340/7 पर पहुंची थी। स्टार्क की गेंदबाज़ी ने यह दिखाया कि वह न केवल फिट हैं, बल्कि पुराने जोश के साथ वापसी कर चुके हैं।

लंबे ब्रेक के बाद लय में वापसी

चोटों से जूझने के बाद स्टार्क ने हाल में कहा कि यह उनका बिना किसी चोट के सबसे लंबा ब्रेक था। उन्होंने बताया कि भारत के खिलाफ वनडे सीरीज़ में खेलने से उन्हें रिदम पकड़ने में मदद मिली। स्टार्क ने कहा, “मैं अपनी लय वापस पाने की कोशिश कर रहा था। कुछ समय तक चीज़ें वैसी नहीं लग रही थीं, लेकिन आज सबकुछ सही महसूस हुआ। मुझे लगा कि मैं उस लय के बहुत करीब हूं।” उन्होंने यह भी माना कि वह “लगातार बॉलिंग” से ही बेहतर लय हासिल करते हैं और वनडे सीरीज़ में खेलने से उन्हें अपनी तकनीक सुधारने का मौका मिला।

हेजलवुड और एबॉट का योगदान

जोश हेजलवुड को इस मैच में कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन उन्होंने 18 ओवर की लंबी स्पेल डालकर अपनी फिटनेस और बॉलिंग कंट्रोल का प्रदर्शन किया। दूसरी ओर, सीन एबॉट ने एक विकेट लिया और स्टार्क का अच्छा साथ दिया। इन दोनों गेंदबाज़ों का प्रदर्शन यह संकेत देता है कि ऑस्ट्रेलिया के पास एशेज से पहले एक मजबूत और अनुभवी बॉलिंग अटैक तैयार है।

एशेज की तैयारी और कप्तानी में बदलाव

ऑस्ट्रेलिया 21 नवंबर से पर्थ में इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज की शुरुआत करेगा। स्टीव स्मिथ टीम की कप्तानी संभालेंगे क्योंकि नियमित कप्तान पैट कमिंस चोट के कारण बाहर हैं। ऑस्ट्रेलियाई टीम अपने घरेलू मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ बढ़त बनाए रखने की कोशिश करेगी, जबकि इंग्लैंड 2011 के बाद पहली बार ऑस्ट्रेलिया में एशेज जीतने की उम्मीद रखता है।

टीम संयोजन : अनुभव और युवा जोश का मेल

ऑस्ट्रेलिया की टीम : स्टीव स्मिथ (कप्तान), सीन एबॉट, स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, ब्रेंडन डॉगेट, कैमरन ग्रीन, जोश हेज़लवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, नाथन लियोन, मिशेल स्टार्क, जेक वेदरल्ड, ब्यू वेबस्टर।

इंग्लैंड की टीम : बेन स्टोक्स (कप्तान), जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, शोएब बशीर, जैकब बेथेल, हैरी ब्रूक, ब्रायडन कार्स, ज़ैक क्रॉली, बेन डकेट, विल जैक्स, ओली पोप, मैथ्यू पॉट्स, जो रूट, जेमी स्मिथ, जोश टंग, मार्क वुड।