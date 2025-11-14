स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय टेस्ट टीम से लगातार बाहर चल रहे अनुभवी तेज़ गेंदबाज़ मोहम्मद शमी को लेकर अब दिग्गज बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने बीसीसीआई और चयन समिति से स्पष्टता की मांग की है। पुजारा का मानना है कि शमी जैसे वरिष्ठ खिलाड़ी के साथ चयन प्रक्रिया और भविष्य की योजनाओं को लेकर पारदर्शी चर्चा होनी चाहिए। लंबे समय से टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं होने के बावजूद शमी घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उनका नाम नहीं आया। ऐसे में पुजारा ने कहा कि चयनकर्ताओं को शमी को स्पष्ट संदेश देना चाहिए ताकि वे अपनी राह तय कर सकें।

शमी की टेस्ट टीम से गैरमौजूदगी पर उठा सवाल

भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने आखिरी बार जून 2023 में ओवल में आयोजित विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इसके बाद वे इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज़ में भी चयनित नहीं हुए। मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने हाल ही में कहा था कि शमी की फिटनेस और लगातार मैच खेलने की कमी टीम चयन में बाधा बनी है। हालांकि, शमी मौजूदा रणजी ट्रॉफी सीजन में 15 विकेट लेकर शानदार फॉर्म में नजर आए हैं, लेकिन उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरुआती टेस्ट के लिए भी नहीं चुना गया।

पुजारा की अपील: “शमी के साथ बातचीत जरूरी”

पहले टेस्ट से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए चेतेश्वर पुजारा ने कहा कि टीम प्रबंधन और चयनकर्ताओं को शमी को भविष्य की योजनाओं के बारे में स्पष्ट संदेश देना चाहिए। उन्होंने कहा, “मोहम्मद शमी जैसे खिलाड़ी के साथ चयनकर्ता और प्रबंधन को साफ-साफ बात करनी चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि आगे की योजना क्या है—क्या वे अभी भी उन्हें टीम में देखते हैं या युवा गेंदबाजों को बढ़ावा देना चाहते हैं।” पुजारा का तर्क है कि इतने अनुभवी खिलाड़ी को अनिश्चितता में रखना सही नहीं है और बीसीसीआई को पारदर्शी संवाद अपनाना चाहिए।

यदि शमी को योजना में नहीं, तो पहले ही बता दिया जाए: पुजारा

पुजारा ने जोर दिया कि शमी को “बातचीत का हिस्सा” बनाया जाना चाहिए। उनके अनुसार, अगर बीसीसीआई युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने और शमी से आगे बढ़ने का फैसला कर चुकी है, तो यह बात खिलाड़ी तक पहुंचनी चाहिए ताकि वे अपने करियर को लेकर सही निर्णय ले सकें। उन्होंने कहा, “अगर उन्हें बताया जाता है कि उन पर विचार नहीं किया जा रहा है, तो आगे का फैसला शमी का होगा, वे घरेलू क्रिकेट खेलना जारी रखना चाहते हैं या सिर्फ IPL पर ध्यान देना चाहते हैं।” पुजारा के अनुसार, इस तरह का संवाद न केवल खिलाड़ी को मानसिक स्पष्टता देता है बल्कि टीम प्रबंधन की पारदर्शिता भी दर्शाता है।

गिल का बयान : “शमी का स्तर बेहतरीन, लेकिन वर्तमान गेंदबाज भी शानदार”

भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने भी प्री-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोहम्मद शमी का कौशल और अनुभव किसी से छुपा नहीं है, लेकिन मौजूदा तेज गेंदबाजों जैसे जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और आकाश दीप का प्रदर्शन भी बहुत प्रभावशाली रहा है। गिल के अनुसार इंग्लैंड दौरे में युवा गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, और चयन में उनके योगदान को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।

शमी के रिकॉर्ड बताते हैं उनकी काबिलियत

मोहम्मद शमी 64 टेस्ट मैचों में अब तक 229 विकेट ले चुके हैं और 27.71 की औसत से भारत के प्रमुख तेज़ गेंदबाज़ों में गिने जाते हैं। उनकी फिटनेस और अनुभव भारत की गेंदबाजी में हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं, इसलिए उनके चयन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं।