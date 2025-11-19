स्पोर्ट्स डेस्क : वनडे क्रिकेट में वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने नेपियर में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ दूसरे मैच में अपने करियर की सबसे प्रभावशाली पारियों में से एक खेली। मुश्किल हालात में टीम को संभालते हुए उन्होंने नाबाद 109 रन जड़े और वेस्टइंडीज को प्रतिस्पर्धी कुल तक पहुंचाया। यह पारी न सिर्फ टीम के लिए महत्वपूर्ण रही, बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर भी ऐतिहासिक रही। उन्होंने ब्रायन लारा के 19 वनडे शतकों की बराबरी कर ली और टेस्ट खेलने वाली हर टीम के खिलाफ शतक पूरा करने का बड़ा मील का पत्थर भी हासिल किया।

शाई होप का रिकॉर्ड-बराबरी वाला शतक

कप्तान होप ने चुनौतीपूर्ण पिच पर बेहद संयम के साथ बल्लेबाजी की और अंत में आक्रामक अंदाज़ अपनाकर वेस्टइंडीज की पारी को मजबूत किया।

नाबाद 109 रन

13 चौके और 4 छक्के

अंतिम 9 ओवरों में टीम को 111 रन दिलाने में अहम भूमिका

उनके इस शतक ने उन्हें ब्रायन लारा के साथ 19 शतकों के आंकड़े पर पहुँचा दिया, जिससे अब वेस्टइंडीज के वनडे शतकों की सूची में केवल क्रिस गेल (25) उनसे ऊपर हैं। यह शतक न्यूज़ीलैंड के खिलाफ उनका पहला था, जिससे उन्होंने सभी टेस्ट खेलने वाली टीमों के विरुद्ध शतक मारने की उपलब्धि पूरी कर ली।

6000 वनडे रन पूरे करने की तेजी

इस मुकाबले के दौरान शाई होप ने एक और मील का पत्थर छुआ, उन्होंने अपने 6000 वनडे रन पूरे कर लिए। वह इस उपलब्धि को हासिल करने वाले वेस्टइंडीज के दूसरे सबसे तेज़ बल्लेबाज बने। उनकी निरंतरता और तकनीक ने उन्हें आधुनिक समय के शीर्ष ODI बल्लेबाजों में शामिल कर दिया है।

न्यूजीलैंड के गेंदबाज़ों का शुरुआती दबदबा

पहले गेंदबाजी करने के न्यूज़ीलैंड के निर्णय ने शानदार परिणाम दिए। काइल जैमीसन और मैट हेनरी ने नई गेंद से बेहतरीन मूवमेंट निकाली। जॉन कैंपबेल एक बार फिर नाकाम रहे और जल्दी आउट हो गए। 10वें से 16वें ओवर के बीच वेस्टइंडीज ने लगातार विकेट खोकर स्कोर 5/86 कर दिया। जैमीसन, नाथन स्मिथ और मिशेल सैंटनर की सटीक गेंदबाज़ी से मेहमान टीम पर दबाव और बढ़ता गया।

संकट में कप्तान की जिम्मेदार पारी

जब टीम लगातार विकेट गंवा रही थी, होप ने संयम दिखाते हुए पारी को संभाला। जस्टिन ग्रीव्स ने छोटी लेकिन उपयोगी पारी खेली और 44 रनों की साझेदारी ने टीम को स्थिर किया। नईम यंग और टेडी बिशप भले ही प्रभाव नहीं छोड़ पाए, लेकिन कप्तान ने अकेले ही रनगति बनाए रखी।

अंतिम ओवरों में विस्फोटक बल्लेबाजी

पारी के आखिरी भाग में होप ने गियर बदला और तेजी से रन जुटाए। रोमारियो शेफर्ड और मैथ्यू फोर्ड ने उपयोगी कैमियो खेलकर टीम को आगे बढ़ाया। होप ने आखिरी ओवरों में कई बड़े शॉट लगाए, जिससे वेस्टइंडीज 247 के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच सका। उनकी यह पारी टीम को शुरुआती झटकों से उबारकर पूरी तरह मुकाबले में ले आई।