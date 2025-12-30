स्पोर्ट्स डेस्क : कनाडा की स्टार एथलीट एलिशा न्यूमैन की ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल जीत सिर्फ खेल उपलब्धि नहीं रही, बल्कि यह आधुनिक खेल व्यवस्था, फंडिंग और महिला स्वतंत्रता पर बड़ी बहस का केंद्र बन गई। एलिशा ने खुलासा किया कि पेरिस ओलंपिक तक पहुंचने की उनकी तैयारी का एक अहम हिस्सा OnlyFans से हुई कमाई थी। इस बयान ने खेल जगत में हलचल मचा दी और यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या एथलीट अपनी शर्तों पर कमाई और पहचान चुन सकते हैं।

सरकारी मदद बनाम ओलंपिक सपने

कनाडा सरकार का Athlete Assistance Program एक ओलंपिक एथलीट को सालाना लगभग 21,000 डॉलर की सहायता देता है। एलिशा न्यूमैन के अनुसार यह राशि अंतरराष्ट्रीय स्तर की तैयारी के लिए नाकाफी थी। ट्रैवल, कोचिंग, आधुनिक इक्विपमेंट और रिकवरी जैसे खर्च किसी भी एथलीट के बजट को तोड़ सकते हैं। ऐसे में एलिशा के सामने सवाल था या तो सपनों से समझौता करें, या वैकल्पिक रास्ता चुनें।

OnlyFans: विवादित लेकिन असरदार विकल्प

2021 में एलिशा न्यूमैन ने OnlyFans से जुड़ने का फैसला किया। करीब £9 प्रति माह के सब्सक्रिप्शन मॉडल से शुरुआत करते हुए उन्होंने अपने फॉलोअर्स के साथ एक्सक्लूसिव कंटेंट साझा किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024 की गर्मियों तक वह इस प्लेटफॉर्म से करीब £1,70,000 (लगभग 2 करोड़ रुपए) कमा चुकी थीं। यही कमाई उनकी ओलंपिक तैयारी की रीढ़ बनी।

“मैंने खुद को बेचा नहीं, ब्रांड बनाया”

एलिशा का कहना है कि उन्होंने अपनी पहचान को किसी एक दायरे में सीमित करने से इनकार किया। खेल जगत में महिलाओं को अक्सर “सीरियस एथलीट” या “ग्लैमरस चेहरा” में बांटा जाता है। एलिशा ने दोनों को एक साथ अपनाया। उनके शब्दों में, “मेरी बॉडी मेरी है, मेरी छवि मेरी है और मेरी कमाई पर भी मेरा हक है।”

आलोचना, आरोप और करारा जवाब

OnlyFans से जुड़ने के बाद एलिशा को तीखी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि यह महिला खिलाड़ियों को वस्तु में बदल देता है। सवाल उठे कि क्या एक ओलंपिक एथलीट को ऐसा प्लेटफॉर्म चुनना चाहिए। एलिशा का जवाब साफ था, “अगर लोग मुझे देख रहे हैं, तो यह तय करना मेरा अधिकार है कि कैसे देखें। यह मुझे कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत बनाता है।”

आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी ताकत

एलिशा मानती हैं कि आत्मविश्वास प्रदर्शन को सीधे प्रभावित करता है। “Look good, feel good” उनके लिए सिर्फ नारा नहीं, बल्कि रणनीति है। जब खिलाड़ी खुद को लेकर आश्वस्त होता है, तो मैदान पर उसका असर साफ दिखता है। यही मानसिक मजबूती उन्हें ओलंपिक पोडियम तक ले गई।

OnlyFans क्या है और खिलाड़ी क्यों चुन रहे हैं?

OnlyFans एक पेड डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहां क्रिएटर सीधे फैंस से सब्सक्रिप्शन के जरिए कमाई करते हैं। भले ही इसकी पहचान एडल्ट कंटेंट से जुड़ी हो, लेकिन यहां फिटनेस, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, म्यूजिक और एजुकेशनल कंटेंट भी मौजूद है। कई एथलीट इसे पारंपरिक स्पॉन्सरशिप के विकल्प के तौर पर देख रहे हैं, जहां कंट्रोल पूरी तरह उनके हाथ में होता है।

ब्रॉन्ज मेडल से बड़ा संदेश

एलिशा न्यूमैन का ब्रॉन्ज मेडल अब सिर्फ खेल जीत की कहानी नहीं है। यह संदेश है कि खूबसूरती अपराध नहीं और आज़ादी किसी की अनुमति से नहीं मिलती। उनकी कहानी आधुनिक खेल जगत में महिला एथलीटों की स्वतंत्रता, आर्थिक आत्मनिर्भरता और अपनी शर्तों पर जीने की बहस को नई दिशा देती है।