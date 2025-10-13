स्पोर्ट्स डेस्क : वेस्टइंडीज के बल्लेबाज शाई होप ने भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट की दूसरी इनिंग में शतक लगाकर दो टेस्ट शतकों के बीच सर्वाधिक पारियों का रिकॉर्ड बना दिया है। शाई होप ने भारत के खिलाफ चौका लगाकर शतक पूरा करते हुए यह रिकॉर्ड अपने नाम किया और इसके लिए उन्हें 58 इनिंग्स और 2967 दिन का समय लगा। इससे पहले दो टेस्ट शतकों के बीच सर्वाधिक पारियों का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज केजर्मेन ब्लैकवुड के नाम था।

शाई होप ने इससे पहले 2017 में शतक लगाया था और आज उन्होंने फिर से कमाल की पारी खेली और 58 इनिंग्स में अगला शतक ठोका। वेस्टइंडीज के लिए ऐसा करने वाले जर्मेन ब्लैकवुड 47 इनिंग्स के साथ दूसरे और क्रिस गेल 46 इनिंग्स के साथ तीसरे स्थान पर हैं।

दो टेस्ट शतकों के बीच सर्वाधिक पारियां (वेस्टइंडीज)

58 शाई होप (2017-25) - आज सिलसिला खत्म

47 जर्मेन ब्लैकवुड (2015-20)

46 क्रिस गेल (2005-08)

44 ड्वेन ब्रावो (2005-09)

41 शिवनारायण चंद्रपॉल (1998-02)

भारत बनाम वेस्टइंडीज

मैच की बात करें तो वेस्टइंडीज ने भारत के खिलाफ दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच के चौथे दिन सोमवार को यहां लंच के बाद होप के शतक की बदौलत 4 विकेट के नुकसान पर एक रन की बढ़त बनाते हुए 271 रन बनाए। होप सिराज की गेंद पर बोल्ड हो गए और 214 गेंदोंपर 12 चौकों और 2 छक्कों की मदद से कुल 103 रन बनाए। इससे पहले भारत को पहले सत्र में एकमात्र सफलता जॉन कैंपबेल के रूप में मिली जिन्होंने रविंद्र जडेजा की गेंद पर LBW आउट होने से पहले 115 रन की शानदार पारी खेली। भारत ने अपनी पहली पारी पांच विकेट पर 518 रन बनाकर समाप्त घोषित की थी जिसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 248 रन ही बना पाई थी और उसे फॉलोऑन करना पड़ा था।