स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय बल्लेबाज रिंकू सिंह ने एक शानदार किस्सा साझा किया कि कैसे कोलकाता नाइट राइडर्स के सह-मालिक और बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने उनके मुश्किल समय में उनका हौसला बढ़ाया। रिंकू IPL 2022 से KKR की टीम का अहम हिस्सा हैं। 2023 में गुजरात टाइटन्स के खिलाफ यश दयाल की गेंद पर लगातार 5 छक्के जड़कर रिंकू घर-घर में मशहूर हो गए और आखिरकार भारतीय टीम में जगह बना ली। हालांकि मध्यक्रम के इस बल्लेबाज को उस समय निराशा का सामना करना पड़ा जब उन्हें 2024 में होने वाले टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया।

रिंकू, जिन्हें मुख्य टीम से बाहर कर दिया गया था और रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल किया गया था, ने खुलासा किया कि वह अपनी वीजा औपचारिकताओं के लिए शाहरुख के साथ गए थे। रिंकू ने कहा, 'तो यही वो समय था जब मुझे मुख्य टीम में नहीं चुना गया था, मैं स्टैंडबाय लिस्ट में था। टीम पहले ही रवाना हो चुकी थी, और मुझे वीजा की औपचारिकताओं के लिए जाना था। सर (शाहरुख खान की ओर इशारा करते हुए) को भी अगले दिन जाना था। मेरी फ्लाइट पहले ही बुक हो चुकी थी, और मैं अकेले ही जाने वाला था।'

उन्होंने आगे कहा, 'किसी तरह, सर या पूजा मैम को पता चल गया और उन्होंने कहा कि मुझे सर के साथ यात्रा करनी चाहिए, मैं पूरी तरह से घबरा गया था जैसे, मैं सर के साथ अकेले यात्रा करने जा रहा हूं? मैं खुद को कैसे संभालूंगा? मैं क्या कहूंगा? मैंने कई बार मना करने की कोशिश की।'

रिंकू ने बताया कि यह पहली बार था जब वह किसी चार्टर फ्लाइट में बैठे थे और कैसे KKR के मालिक ने उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। रिंकू ने कहा, 'लेकिन एक बार सर ने कह दिया, तो मैं कैसे मना कर सकता था? हां, कार में बातचीत हुई थी। वह मुझे बहुत प्रोत्साहित कर रहे थे। वह सीजन भी मेरे लिए बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। इसलिए वह मुझे चीजें समझा रहे थे, मेरा साथ दे रहे थे। इसलिए वह मुझे बहुत प्रेरित कर रहे थे। और पहली बार, मैं एक चार्टर फ्लाइट में बैठा और वह भी सर के साथ। वे दो घंटे मेरे लिए वाकई बहुत ही अद्भुत थे। मैं क्या कहूं, यह अविश्वसनीय था। बहुत सारी खूबसूरत चीजें हुईं।'