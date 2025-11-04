Go to PunjabKesari.in

नवी मुंबई : महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच बनी शेफाली वर्मा रविवार को नवी मुंबई में दक्षिण अफ्रीका पर भारत की 52 रनों की जीत में अहम भूमिका निभाने के बाद शब्दहीन रह गईं। उन्होंने अचानक टीम में वापसी की और अपने शानदार प्रदर्शन से भारत को जीत दिलाई। सलामी बल्लेबाज को प्रतीका रावल के चोटिल होने के बाद सेमीफाइनल से पहले ही टीम में शामिल किया गया था उन्होंने फ़ाइनल में 78 गेंदों में 87 रनों की शानदार पारी खेली और अपनी टीम को 298/7 का स्कोर बनाने में मदद की। 

इसके बाद गेंदबाजी में भी उन्होंने दमदार प्रदर्शन किया और 2/36 का आंकड़ा दर्ज किया, जिससे प्रोटियाज को लक्ष्य का पीछा करने से रोका जा सका। दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वुलफाटर् ने अपने देश की ओर से बेहतरीन प्रदर्शन किया और लगातार दूसरा शतक जड़ा। लेकिन दीप्ति शर्मा के पांच विकेटों ने मैच का रुख पूरी तरह से बदल दिया और मेजबान टीम ने ऐतिहासिक जीत सुनिश्चित की। 

मैच के बाद शेफाली वर्मा ने कहा, 'मैंने शुरुआत में ही कहा था कि भगवान ने मुझे यहां कुछ अच्छा करने के लिए भेजा है, और आज यह सच में हो गया। मुझे बहुत खुशी है कि हम जीत गए और मैं इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकती। यह मुश्किल था, लेकिन मुझे खुद पर पूरा विश्वास था कि अगर मैं शांत रहूंगी, तो मैं सब कुछ हासिल कर सकती हूं।' 'मैं बस अपनी टीम को जीत दिलाना चाहती थी। मेरा मन साफ था, और मैंने अपनी योजनाओं पर काम किया। इसलिए, मुझे खुशी है कि मैं उन्हें लागू कर पाईं और सभी मेरा समर्थन कर रहे थे। उन्होंने (सीनियर खिलाड़यिों ने) मुझे बस अपना खेल खेलने के लिए कहा, और जब आप यह जान जाए कि क्या करना है, तो बस यही काफी होता है।' 

वर्मा ने यह भी बताया कि भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर का समर्थन मिलना उन्हें बहुत प्रोत्साहित करता था। 'यह एक बहुत ही यादगार पल है। जब मैंने उन्हें (सचिन तेंदुलकर) देखा, तो मुझे बहुत हौसला मिला। मैं उनसे बात करती रहती हूं, वे मुझे हौसला देते रहते हैं। वे क्रिकेट के मास्टर हैं, और हम उन्हें देखकर ही प्रेरित होते रहते हैं।' 