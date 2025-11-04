मुंबई : भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की जोनल सिलेक्शन कमेटियों ने मंगलवार को सीनियर महिला इंटर जोनल टी20 ट्रॉफी के लिए टीमों की घोषणा की, जिसमें भारत की वर्ल्ड कप चैंपियन शेफाली वर्मा को नॉर्थ जोन टीम का कप्तान बनाया गया है। इस टूर्नामेंट में छह टीमें हिस्सा लेंगी जिनके नाम सेंट्रल जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन, नॉर्थ ईस्ट जोन और साउथ जोन हैं। यह टूर्नामेंट 4 से 14 नवंबर तक नागालैंड में होगा।
शैफाली वर्मा भारत की वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम की एकमात्र खिलाड़ी हैं जो सीनियर महिला इंटर जोनल टी20 ट्रॉफी में हिस्सा ले रही हैं। इस 21 साल की खिलाड़ी ने ग्लोबल टूर्नामेंट में सिर्फ दो मैच खेले थे, उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मैच से पहले प्रतिका रावल के चोटिल होने के बाद टीम में शामिल किया गया था।
उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ फाइनल मैच में मैच जिताने वाला प्रदर्शन किया और अपने ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गईं, जहां उन्होंने पहली पारी में 87 रन बनाए और फिर अगली पारी में दो अहम विकेट लिए। टीमों में एक और खास नाम निकी प्रसाद का है, जो वर्मा की दिल्ली कैपिटल्स की टीममेट और 2025 U19 वर्ल्ड कप जीतने वाली कप्तान हैं, जो इस टूर्नामेंट में साउथ जोन की कप्तानी करेंगी।
टीमें
सेंट्रल जोन : नुजहत परवीन (C & WK) (RSPB), निकिता सिंह (VC) (MPCA), सिमरन दिलबहादुर (RSPB), नेहा बडवाइक (CSCS), अनुष्का शर्मा (MPCA), वैष्णवी शर्मा (MPCA), शुचि उपाध्याय (MPCA), अनन्या दुबे (MPCA), मोना मेश्राम (VCA), सुमन मीना (RCA), दिशा कसात (VCA), संपदा दीक्षित (UPCA), अंजलि सिंह (UPCA), अमीषा बहुखंडी (CAU), नंदनी कश्यप (WK) (CAU)
ईस्ट जोन : मीता पॉल (C) (CAB), अश्विनी कुमारी (VC) (JSCA), प्रियंका लूथरा (JSCA), धारा गुर्जर (CAB), तनुश्री सरकार (CAB), रश्मि गुधिया (WK) (JSCA), जिंतिमाणि कलिता (असम CA), रश्मि डे (असम CA), तन्मयी बेहरा (OCA), सुश्री दिब्यदर्शिनी (OCA), टिटास साहू (CAB), साइका इशाक (CAB), आरती कुमारी (JSCA), ममता पासवान (JSCA), प्रियंका आचार्य (TCA)
नॉर्थ ईस्ट जोन : देबास्मिता दत्ता (C) (MECA), नबम यापू (VC) (ARCA), किरणबाला हाओरुंगबम (MNCA), लालरिनफेली पाउटू (CAM), रितिसिया नोंगबेट (MECA), नज़मीन खातून (WK) (NCA), समायिता प्रधान (SICA), प्रियंका कुर्मी (SICA), विपनी (NCA), नंदिका कुमारी (SICA), नबम अभि (ARCA), प्रणिता छेत्री (SICA), सोलिना जाबा (MECA), प्रिमूला छेत्री (SICA), रंजीता कोइजाम (MNCA)
नॉर्थ जोन : शैफाली वर्मा (C) (HCA), श्वेता सहरावत (VC) (DDCA), दीया यादव (HCA), आयुषी सोनी (DDCA), तानिया भाटिया (WK) (UTCA), SM सिंह (HPCA), भारती रावल (DDCA), बावनदीप कौर (JKCA), मन्नत कश्यप (PCA), अमनदीप कौर (HCA), कोमलप्रीत कौर (PCA), अनन्या शर्मा (JKCA), सोनी यादव (DDCA), नजमा (DDCA), नंदिनी (UTCA)
वेस्ट जोन : अनुजा पाटिल (C) (MHCA), सायली सतघरे (VC) (MCA), पूनम खेमनार (BCA), धरणी थप्पेटला (SCA), तेजल हसबनीस (MHCA), साइमा ठाकुर (MCA), हुमैरा काज़ी (MCA), इरा जाधव (MCA), किरण नवगिरे (MHCA), अमृता जोसेफ (BCA), केशा पटेल (BCA), अर्शिया धारीवाल (GCA), उमेशवरी जेठवा (WK) (SCA), सिमरन पटेल (GCA), इशिता खाले (MHCA)
साउथ जोन : निकी प्रसाद (C) (KSCA), सब्बिनेनी मेघना (VC) (ACA), कमलिनी जी (WK) (TNCA), वृंदा दिनेश (KSCA), युवश्री के (CAP), आशा शोभना (KCA), चल्लुरु प्रत्युषा (CAP), प्रणवी चंद्रा (KCA), सहाना पवार (KSCA), सायली अनिल लोंकर (CAP), मडीवाला ममता (WK) (HYCA), सजना सजीवन (KCA), मोनिका पटेल (KSCA), शबनम शकील (ACA), अनुषा सुंदरेशन (TNCA)