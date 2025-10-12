नई दिल्ली: भारत के युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) के शानदार 175 रनों की पारी ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ (Mohammad Kaif) को बेहद प्रभावित किया है। कैफ का मानना है कि जायसवाल ही वह बल्लेबाज हैं जो वीरेंद्र सेहवाग (Virender Sehwag) का 300 रन का ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं।

कैफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर लिखा, “यशस्वी जायसवाल में बड़ी पारियां खेलने का धैर्य और दमखम दोनों हैं। अपने पहले 26 टेस्ट मैचों में उनके आंकड़े सचिन और विराट जैसे दिग्गजों के बराबर हैं। तेज स्ट्राइक रेट से खेलते हुए उनके शतक ज्यादातर भारत को जीत की राह पर ले जाते हैं। सेहवाग का 300 वाला रिकॉर्ड, जायसवाल ही तोड़ेगा।”

जायसवाल की धमाकेदार पारी

वेस्टइंडीज़ के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन जायसवाल ने सिर्फ 145 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और 175 रन बनाकर रन-आउट हुए। इस दौरान उन्होंने कई शानदार शॉट खेले और एक बार फिर साबित किया कि वह भारत की नई बल्लेबाज़ी रीढ़ हैं।

यशस्वी अब 24 वर्ष की उम्र से पहले सात टेस्ट शतक लगाने वाले दुनिया के दूसरे ओपनर बन गए हैं। उनसे पहले यह कारनामा केवल दक्षिण अफ्रीका के ग्रेम स्मिथ ने किया था। भारतीय बल्लेबाजों में यह उपलब्धि उनसे पहले सिर्फ सचिन तेंदुलकर के नाम रही है।

टीम इंडिया का दबदबा

जायसवाल की पारी के बाद कप्तान शुभमन गिल ने भी नाबाद 129 रन की शानदार पारी खेली। भारत ने अपनी पहली पारी 518/5 पर घोषित की। इसके जवाब में रवींद्र जडेजा (3/37) और कुलदीप यादव (1/45) ने शानदार गेंदबाजी करते हुए वेस्टइंडीज़ को दिन के अंत तक 140/4 पर रोक दिया।