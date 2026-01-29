स्पोर्ट्स डेस्क: घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन के बावजूद टीम इंडिया से बार-बार नजरअंदाज किए जा रहे सरफराज खान ने आखिरकार इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। मुंबई के स्टार बल्लेबाज़ ने चयन से बाहर रहने को लेकर खुलकर अपनी सोच रखी और साथ ही यह भी बताया कि वह भारत के लिए किस फॉर्मेट में खेलने की सबसे ज्यादा चाहत रखते हैं।

घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बावजूद चयन से दूर

बीते कुछ वर्षों में सरफराज खान ने घरेलू क्रिकेट में ऐसा प्रदर्शन किया है, जिसने उन्हें भारत के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज़ों में शामिल कर दिया है। जब भी उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में मौका मिला, उन्होंने बल्ले से खुद को साबित किया। इसके बावजूद पिछले चार–पांच सीरीज से उन्हें लगातार भारतीय टीम में जगह नहीं मिल रही है।

‘मैं वर्तमान में जीना सीख गया हूं’

मुंबई के इस बल्लेबाज़ से जब लगातार टीम इंडिया से बाहर रहने को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने इसे लेकर दार्शनिक रवैया अपनाया। सरफराज ने साफ कहा कि वह अब भविष्य या अतीत की चिंता करने के बजाय सिर्फ वर्तमान पर फोकस कर रहे हैं।

रणजी मैच से पहले सरफराज का खुला बयान

दिल्ली के खिलाफ मुंबई के आखिरी रणजी ट्रॉफी लीग मुकाबले की पूर्व संध्या पर सरफराज खान ने मानसिक दबाव से निपटने के अपने तरीके पर बात की।

सरफराज ने इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से कहा, 'मैं वर्तमान में रहने की कोशिश करता हूं। मैं अतीत के बारे में कुछ नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता कल क्या होगा। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं घर जाऊंगा, घर पर बल्लेबाज़ी करूंगा, अपने पिता के साथ वक्त बिताऊंगा, होटल में सोऊंगा और अगले दिन मैच खेलूंगा। मैं भविष्य के बारे में नहीं सोचता। मैं वही करता रहूंगा, जो मैं सालों से करता आ रहा हूं।'

रणजी ट्रॉफी में फिर दिखा सरफराज का जलवा

हैदराबाद के खिलाफ मुंबई के पिछले रणजी ट्रॉफी लीग मुकाबले में सरफराज खान ने अपना पांचवां फर्स्ट क्लास दोहरा शतक जड़ा। उनकी इस ऐतिहासिक पारी की बदौलत मुंबई ने मैच में एकतरफा जीत दर्ज की और रणजी ट्रॉफी क्वार्टरफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली।

‘मैं भारत के लिए व्हाइट-बॉल क्रिकेट खेलना चाहता हूं’

सरफराज खान ने यह भी खुलासा किया कि टेस्ट क्रिकेट के अलावा वह भारत के लिए व्हाइट-बॉल क्रिकेट में भी खुद को साबित करना चाहते हैं।

उन्होंने कहा, 'मैं अपने व्हाइट-बॉल गेम पर कड़ी मेहनत कर रहा हूं। मैं भारत के लिए व्हाइट-बॉल क्रिकेट खेलना चाहता हूं और इस पर पूरा ध्यान दे रहा हूं।'

भाई मुशीर खान को लेकर भी बोले सरफराज

सरफराज ने अपने छोटे भाई मुशीर खान की जमकर तारीफ करते हुए उन्हें भविष्य का भारतीय कप्तान तक बता दिया। उन्होंने कहा, 'मैं मुशीर के साथ काम कर रहा हूं। उसकी गेंदबाज़ी उसकी बल्लेबाज़ी को और बल्लेबाज़ी उसकी गेंदबाज़ी को बेहतर बनाती है। मुझे पूरा भरोसा है कि एक दिन वह भारतीय टीम का कप्तान बनेगा। वह युवा है और तीनों फॉर्मेट खेलता है।'

सरफराज ने यह भी बताया कि पहले उनके पिता इसलिए मायूस रहते थे क्योंकि वह गेंदबाज़ी नहीं कर पाते थे, लेकिन अब मुशीर के आने से परिवार को एक ऑलराउंडर का सहारा मिल गया है।