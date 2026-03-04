मेलबर्न : ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने अपने इंटरनेशनल T20 करियर को लेकर किसी तय समयसीमा से इनकार कर दिया है। 37 वर्षीय स्टार खिलाड़ी ने साफ किया कि वह अभी संन्यास के बारे में कोई औपचारिक घोषणा करने के मूड में नहीं हैं। उनकी नजर 2028 T20 वर्ल्ड कप और लॉस एंजिल्स ओलंपिक्स पर है, जहां क्रिकेट की वापसी प्रस्तावित है। हालिया फॉर्म और ऑस्ट्रेलिया के T20 वर्ल्ड कप अभियान के निराशाजनक अंत के बावजूद मैक्सवेल को भरोसा है कि उनके पास अब भी टीम को देने के लिए काफी कुछ बचा है।

2028 T20 वर्ल्ड कप और ओलंपिक्स लक्ष्य में शामिल

ऑस्ट्रेलिया 2028 में T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा, जो लॉस एंजिल्स ओलंपिक्स के कुछ ही महीनों बाद खेला जाना है। उस समय मैक्सवेल 40 वर्ष के हो जाएंगे। उम्र और फिटनेस को लेकर उठ रहे सवालों के बीच उन्होंने कहा कि वह फिलहाल अपने शरीर की स्थिति और प्रदर्शन पर ध्यान दे रहे हैं, न कि रिटायरमेंट की तारीख तय करने पर। मैक्सवेल का मानना है कि अगले 12 महीनों में सीमित T20 इंटरनेशनल मैच होने के कारण किसी बड़े फैसले की जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। अगस्त 2027 से पहले ऑस्ट्रेलिया का T20I कार्यक्रम काफी छोटा है, जिसमें केवल कुछ द्विपक्षीय मुकाबले निर्धारित हैं।

फॉर्म से ज्यादा फिटनेस को दे रहे अहमियत

हाल के महीनों में मैक्सवेल के आंकड़े औसत रहे हैं, चाहे वह इंटरनेशनल T20 हो या बिग बैश लीग। इसके बावजूद उनका कहना है कि केवल रन और विकेट ही किसी खिलाड़ी के योगदान को परिभाषित नहीं करते। उन्होंने संकेत दिया कि वह अपने प्रदर्शन को इस आधार पर आंकते हैं कि वह मैदान पर कितनी ऊर्जा के साथ दौड़ पा रहे हैं और मैच के दौरान खुद को कितना प्रभावी महसूस कर रहे हैं। उनके मुताबिक, T20 वर्ल्ड कप के दौरान वह टूर्नामेंट आगे बढ़ने के साथ बेहतर लय में आते गए और टीम में अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से निभाया।

चयनकर्ताओं से लगातार संवाद

ऑस्ट्रेलिया का अगला T20I असाइनमेंट जून में बांग्लादेश के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज़ है, जो एक बड़े दौरे का हिस्सा होगी। मैक्सवेल ने पुष्टि की है कि वह चयनकर्ताओं के साथ भविष्य की योजनाओं पर खुलकर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक वह फिट, सक्रिय और उपलब्ध रहेंगे, तब तक राष्ट्रीय टीम के लिए खेलने को तैयार रहेंगे। गौरतलब है कि वह पहले ही वनडे क्रिकेट से दूरी बना चुके हैं, लेकिन T20 फॉर्मेट में खुद को उपयोगी मानते हैं।

फ्रेंचाइजी क्रिकेट में रहेंगे व्यस्त

इंटरनेशनल शेड्यूल सीमित होने के बीच मैक्सवेल फ्रेंचाइजी क्रिकेट में सक्रिय रहेंगे। उन्होंने बिग बैश लीग में मेलबर्न स्टार्स के साथ दो साल का अनुबंध विस्तार किया है। इसके अलावा वह इस साल पाकिस्तान सुपर लीग (PSL), मेजर लीग क्रिकेट (MLC) और एक नई यूरोप आधारित T20 प्रतियोगिता में भी खेलते नजर आएंगे। PSL में वह पहली बार हैदराबाद किंग्समेन का प्रतिनिधित्व करेंगे। मैक्सवेल का मानना है कि अलग-अलग लीग में खेलने से उन्हें प्रतिस्पर्धी बने रहने और नए माहौल में खुद को ढालने का मौका मिलता है।