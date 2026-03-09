स्पोर्ट्स डेस्क : पाकिस्तान के 24 वर्षीय युवा ऑलराउंडर शहज़ैब भट्टी ने क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है। सियालकोट में जन्मे इस खिलाड़ी ने पाकिस्तान क्रिकेट सिस्टम पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चयन प्रक्रिया में राजनीति और भ्रष्टाचार के कारण उनका करियर बर्बाद हो गया। भट्टी ने यह फैसला तब लिया जब उन्हें लगातार लगभग 40 मैचों तक टीम से बाहर बैठाया गया।

क्वैद-ए-आजम ट्रॉफी फाइनल में निभाई थी अहम भूमिका

शहज़ैब भट्टी ने क्वैद-ए-आजम ट्रॉफी 2024-25 के फाइनल में सियालकोट रीजन की जीत में अहम योगदान दिया था। पेशावर रीजन के खिलाफ खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में सियालकोट ने एक विकेट से जीत हासिल की थी। उस मैच में भट्टी ने नाबाद 32 रन की महत्वपूर्ण पारी खेलकर टीम को जीत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई थी।

‘40 मैचों तक बेंच पर बैठाया’ – भट्टी का दर्द

शहज़ैब भट्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए अपने संन्यास की घोषणा की। उन्होंने लिखा कि वह सिर्फ पाकिस्तान के लिए खेलने का सपना देखते थे, लेकिन सिस्टम में मौजूद राजनीति और भ्रष्टाचार ने उनका करियर खत्म कर दिया। भट्टी ने कहा कि क्वैद-ए-आजम ट्रॉफी फाइनल जीताने के बाद भी उन्हें लगातार करीब 40 मैचों तक टीम से बाहर बैठाया गया, जिससे वह काफी निराश हो गए।

पाकिस्तान क्रिकेट सिस्टम पर गंभीर आरोप

भट्टी ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट में संरचना की कमी, राजनीति और भ्रष्टाचार ने कई खिलाड़ियों के करियर को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि अब उन्हें समझ में आ गया है कि क्यों कई खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट छोड़ने का फैसला कर रहे हैं।

घरेलू क्रिकेट में भट्टी का रिकॉर्ड

शहज़ैब भट्टी का घरेलू क्रिकेट करियर अभी शुरुआती दौर में ही था। उन्होंने अब तक 2 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, जिसमें 5 विकेट लिए। दिसंबर 2024 में लाहौर व्हाइट्स के खिलाफ उन्होंने 5 विकेट लेकर 236 रन दिए थे। 2024 में प्रेसीडेंट्स कप ग्रेड-1 में लिस्ट-ए डेब्यू करते हुए 2 विकेट लिए। टी20 डेब्यू में रावलपिंडी के खिलाफ 1 विकेट लिया और 4 ओवर में 47 रन दिए।

पाकिस्तान के घरेलू क्रिकेट सिस्टम पर पहले भी उठे सवाल

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान पाकिस्तान के कई पूर्व क्रिकेटरों ने भी देश के घरेलू क्रिकेट सिस्टम की आलोचना की थी। शोएब अख्तर, शोएब मलिक, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद हफीज जैसे दिग्गज खिलाड़ियों ने कहा था कि पाकिस्तान का घरेलू क्रिकेट ढांचा कमजोर है और यही वजह है कि टीम पिछले कुछ वर्षों से आईसीसी टूर्नामेंटों में खराब प्रदर्शन कर रही है।

पाकिस्तान टीम में बड़े बदलाव

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर-8 चरण से बाहर होने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए नई टीम की घोषणा की है। चयन समिति ने टीम में कई बड़े बदलाव करते हुए युवा खिलाड़ियों को मौका दिया है। हालांकि अनुभव की कमी को लेकर इस चयन पर भी आलोचना हो रही है।