स्पोर्ट्स डेस्क : इंग्लैंड ने टी20 विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में खिलाफ टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी का न्यौता दिया है। इंग्लैंड ने सेमीफाइनल के लिए टीम में एक बड़ा बदलाव किया है। इंग्लैंड ने रेहान अहमद की जगह जेमी ओवरटन को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। 

टॉस के बाद इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक ने कहा, 'आज रात हम बॉल खेलने वाले हैं। (सतह पर) यह एक अच्छा विकेट लग रहा है और उम्मीद है कि हम बॉल से अच्छी शुरुआत कर पाएंगे और फिर उसे चेज करने की कोशिश करेंगे। (इस जगह पर खेलना फायदेमंद है?) मुझे ऐसा लगता है, लेकिन जाहिर है कि उन्हें इस ग्राउंड पर ज़्यादा एक्सपीरियंस है और हमें बस वहां जाकर जितनी जल्दी हो सके कंडीशन को समझने की कोशिश करनी है और अपना बेस्ट क्रिकेट खेलना है।' 

उन्होंने कहा, 'टी20 क्रिकेट तेज गेम है, आपको कभी नहीं पता होता कि क्या होने वाला है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से हमने इस पूरे कॉम्पिटिशन में खेला है, जिन छोटे-मोटे गेम में हम कामयाब रहे हैं, उम्मीद है कि आज रात वे हमें अच्छा सपोर्ट करेंगे.. हां, हम इसका इंतजार कर रहे हैं। आज रात उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है और उम्मीद है कि हम इसे (क्राउड को) काफी शांत रख पाएंगे। जेमी ओवरटन रेहान अहमद की जगह आए हैं।' 

प्लेइंग XI 

इंग्लैंड : फिलिप सॉल्ट, जोस बटलर (विकेट कीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद 

भारत : अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेट कीपर), ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह