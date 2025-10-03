Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क : पूर्व भारतीय कोच संजय बांगर ने हाल ही में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल वनडे में रोहित शर्मा के सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर 264 रन का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। बांगर ने ‘द ग्रेट इंडियन क्रिकेट शो’ पर यह टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर गिल 45-46 ओवर तक बल्लेबाजी करें, तो उनके पास यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने की पूरी क्षमता है। गिल के दोहरे शतक और शानदार रन-स्कोरिंग फॉर्म को देखते हुए यह भविष्यवाणी भरोसेमंद लगती है। 

गिल की वनडे उपलब्धियां

55 वनडे मैचों में गिल ने 2,755 रन बनाए हैं, जिसमें आठ शतक और 15 अर्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 208 रन है, जो उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ सिर्फ 149 गेंदों में बनाए थे। इस दौरान उन्होंने 19 चौके और नौ छक्के जड़े। गिल अब सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और रोहित शर्मा जैसी महान सूची में शामिल हैं।

रिकॉर्ड तोड़ने की संभावना

बांगर का मानना है कि गिल ने पहले भी दोहरा शतक जमाया है और अगर उन्हें लंबी पारी खेलने का मौका मिले तो वह रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। उनके मुताबिक गिल की तकनीक, स्ट्राइक रेट और धैर्य उन्हें यह बड़ा रिकॉर्ड हासिल करने के लिए तैयार बनाते हैं। क्रिकेट विशेषज्ञ इसे एक चुनौतीपूर्ण लेकिन संभव मिशन मान रहे हैं।

अभिषेक शर्मा और टी20 रिकॉर्ड

बांगर ने युवराज सिंह के 2007 टी20 विश्व कप अर्धशतक के रिकॉर्ड को भी याद किया। उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी अभिषेक शर्मा इस रिकॉर्ड को चुनौती दे सकते हैं। अभिषेक ने हाल ही में एशिया कप में शानदार प्रदर्शन किया, छह पारियों में 314 रन बनाए और ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ का पुरस्कार जीता।

युवा खिलाड़ियों का भविष्य

बांगर के अनुसार, गिल और अभिषेक दोनों ही भारतीय क्रिकेट के भविष्य के लिए कीमती हैं। गिल का रिकॉर्ड तोड़ने का माद्दा और अभिषेक की तेज़ बल्लेबाज़ी टीम इंडिया को नई ऊँचाइयों तक ले जा सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन युवा खिलाड़ियों की मेहनत और क्षमता आने वाले सालों में कई रिकार्ड्स को चुनौती देगी।