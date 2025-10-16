हैदराबाद : रणजी ट्रॉफी ग्रुप डी मुकाबले के दूसरे दिन दिल्ली के दो युवा बल्लेबाजों ने रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया। सलामी बल्लेबाज सनत सांगवान (नाबाद 211) और नए खिलाड़ी आयुष दोसेजा (209) ने शानदार दोहरे शतक जमाते हुए दिल्ली को 4 विकेट पर 529 रन तक पहुंचाया। दोनों की 319 रनों की साझेदारी ने हैदराबाद को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया।
दिल्ली की शानदार वापसी : असहज शुरुआत के बाद तूफानी साझेदारी
पहले दिन दिल्ली की शुरुआत निराशाजनक रही थी जब टीम तीन विकेट पर मात्र 113 रन बनाकर संघर्ष कर रही थी। लेकिन इसके बाद सांगवान और दोसेजा ने अपनी बल्लेबाजी से खेल का रुख पलट दिया। दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाज़ों ने शानदार तालमेल दिखाया और चौथे विकेट के लिए 319 रनों की साझेदारी कर दिल्ली को मजबूत स्थिति में पहुंचाया।
सांगवान की ठोस पारी : पुराने दौर की झलक
सांगवान ने क्लासिकल टेस्ट बल्लेबाजी की मिसाल पेश की। अपनी 470 गेंदों की पारी में उन्होंने 21 चौके और तीन छक्के लगाए और कई बार गेंदों को छोड़कर गेंदबाजों को थकाया। उनकी बल्लेबाजी ने पुराने जमाने के धैर्य और तकनीक की याद दिला दी। सांगवान का यह पहला प्रथम श्रेणी शतक था, जिसे उन्होंने दोहरे शतक में बदलकर करियर की शानदार शुरुआत की।
दोसेजा का आक्रामक अंदाज, स्पिनरों की खैर नहीं
आयुष दोसेजा ने दूसरी ओर आक्रामक तेवर अपनाए और मात्र 279 गेंदों में 209 रन ठोक डाले। उन्होंने 25 चौके और 5 छक्के लगाए। खासतौर पर उन्होंने बाएं हाथ के स्पिनर गंगम अनिकेत रेड्डी पर जमकर प्रहार किया, एक ही गेंदबाज के खिलाफ 11 चौके और 2 छक्के जड़े। उनके शॉट्स लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ और मिडविकेट की दिशा में गूंजते रहे।
दिल्ली के युवा सितारों की नई उम्मीद
पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली का शीर्ष क्रम लगातार नाकाम रहा था, लेकिन सांगवान और दोसेजा की यह साझेदारी टीम के लिए ताजा उम्मीद लेकर आई है। यह दोनों बल्लेबाज न केवल तकनीकी रूप से सक्षम हैं बल्कि मानसिक रूप से भी बेहद मजबूत साबित हुए। इस प्रदर्शन के बाद चयनकर्ताओं और कोचिंग स्टाफ की नजर इन दो युवा खिलाड़ियों पर जरूर टिकेगी।
प्रथम श्रेणी पदार्पण पर दोहरा शतक, पूरी सूची
1 टॉम मार्सडेन 227 शेफ़ील्ड एंड लीसेस्टर नॉटिंघम शेफ़ील्ड 1826
2 नॉर्मन कॉलवे 207 न्यू साउथ वेल्स क्वींसलैंड सिडनी 1915
3 एरिक मार्क्स 240 ट्रांसवाल ग्रिक्वालैंड वेस्ट जोहान्सबर्ग 1920/21
4 आर्थर मेनार्ड 200* त्रिनिदाद और टोबैगो एमसीसी पोर्ट ऑफ़ स्पेन 1934/35
5 सैम लॉक्सटन 232* विक्टोरिया क्वींसलैंड मेलबर्न 1946/47
6 ह्यूबर्ट डोगार्ट 215* कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंकाशायर कैम्ब्रिज 1948
7 जेफ़री हैलेबोन 202 विक्टोरिया तस्मानिया मेलबर्न 1951/52
8 गुंडप्पा विश्वनाथ 230 मैसूर आंध्र विजयवाड़ा 1967/68
9 अमोल मजूमदार 260 बॉम्बे हरियाणा फरीदाबाद 1993/94
10 अंशुमन पांडे 209* मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश भिलाई 1995/96
11 डेविड सेल्स 210* नॉर्थम्पटनशायर वॉर्सेस्टरशायर किडरमिन्स्टर 1996
12 माइक पॉवेल 200* ग्लैमरगन ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी ऑक्सफ़ोर्ड 1997
13 मनप्रीत जुनेजा 201 गुजरात तमिलनाडु अहमदाबाद 2011/12
14 जीवनजोत सिंह 213 पंजाब हैदराबाद मोहाली 2012/13
15 अभिषेक गुप्ता 202 पंजाब हिमाचल प्रदेश धर्मशाला 2017/18
16 बहिर शाह 256* स्पीन्घर टाइगर्स एमो शार्क जलालाबाद 2017/18
17 ब्रैड श्मुलियन 203 मध्य जिले उत्तरी जिले माउंट माउंगानुई 2017/18
18 अजय रोहेरा 267* मध्य प्रदेश हैदराबाद इंदौर 2018/19
19 मयंक राघव 228 मणिपुर नागालैंड सोविमा 2018/19
20 हनीफ कुनराई 200* कुनार प्रांत कंधार प्रांत असदाबाद 2018/19
21 अर्सलान खान 233 चंडीगढ़ अरुणाचल प्रदेश चंडीगढ़ 2019/20
22 सकीबुल गनी 341 बिहार मिजोरम कोलकाता 2021/22
23 पवन शाह 219 महाराष्ट्र असम रोहतक 2021/22
24 सुवेद पारकर 252 मुंबई उत्तराखंड बेंगलुरु 2022
25 जय गोहिल 227 सौराष्ट्र असम गुवाहाटी 2022/23
26 अभिनव तेजराना 205 गोवा चंडीगढ़ पोरवोरिम 2025/26
27 आयुष दोसेजा 209 दिल्ली हैदराबाद हैदराबाद 2025/26
हैदराबाद की मुश्किलें बढ़ीं, कप्तान तिलक ने खुद गेंदबाजी की
हैदराबाद की गेंदबाजी पूरी तरह विफल रही। पिच बल्लेबाज़ों के लिए बेहद अनुकूल थी, लेकिन फिर भी हैदराबाद के गेंदबाज़ लगातार लाइन-लेंथ से जूझते रहे। हालात ऐसे बने कि कप्तान तिलक वर्मा को खुद गेंदबाज़ी करनी पड़ी। उन्होंने पाँच ओवर ऑफ-स्पिन फेंके, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। मैच के बाद तिलक ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गए, जिससे टीम और कमजोर पड़ गई।
हैदराबाद की पारी: शुरुआती संतुलन, आगे की राह कठिन
दिल्ली की पारी घोषित करने के बाद हैदराबाद ने 17 ओवर में 77/1 बनाकर जवाब दिया। राहुल सिंह (35) पगबाधा आउट हुए जबकि तन्मय अग्रवाल 27 रन बनाकर नाबाद लौटे। कप्तान आयुष बदोनी ने उन्हें LBW आउट कर दिल्ली को शुरुआती सफलता दिलाई। पिच की स्थिति को देखते हुए, मुकाबला अब एकतरफ़ा होता दिख रहा है। अगर हैदराबाद के बल्लेबाज़ लड़खड़ाए, तो यह मैच पारी से जीत के करीब जा सकता है।