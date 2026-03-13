नई दिल्ली : ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (AIFF) ने अपने पूर्व महासचिव कुशल दास के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। दास ने 2010 से 2022 तक AIFF के महासचिव के रूप में सेवा दी थी। उनका निधन शुक्रवार, को 66 वर्ष की आयु में हुआ। उनके परिवार में पत्नी और दो पुत्र हैं। पेशे से चार्ट्ड अकाउंटेंट कुशल दास भारतीय फुटबॉल में खेल प्रबंधन और प्रशासन का व्यापक अनुभव लेकर आए थे। अपने पेशेवर जीवन की शुरुआत में उन्होंने पीडब्ल्यूसी, और शेल जैसी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के साथ काम किया।

1996 में जब वैश्विक खेल विपणन और टेलीविजन प्रोडक्शन कंपनी आईएमजी भारतीय बाजार में आई, तब वे उसके मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) के रूप में जुड़े। बाद में उन्होंने दुबई में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में भी कार्य किया, जिससे अंतरराष्ट्रीय खेल प्रशासन में उनकी पहचान और मजबूत हुई। नवंबर 2010 में उन्होंने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के महासचिव का पद संभाला, जिसे उन्होंने एक दशक से अधिक समय तक निभाया।

अपने कार्यकाल के दौरान दास ने कई महत्वपूर्ण आयोजनों और संरचनात्मक बदलावों की देखरेख की, जिनसे भारत में फुटबॉल की पहचान को नई ऊंचाई मिली। उनके नेतृत्व में भारत ने 2017 फीफा अंडर-17 विश्व कप की सफल मेजबानी की। महिला फुटबॉल में भी इस दौरान महत्वपूर्ण प्रगति हुई और 2017 में इंडियन विमेंस लीग की शुरुआत की गई। उनके कार्यकाल के अंतिम चरण में भारत ने 2022 एएफसी महिला एशियन कप जैसे बड़े अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों की सफल मेजबानी भी की।

AIFF अध्यक्ष कल्याण चौबे ने कहा, 'कुशल दास ने एआईएफएफ के महासचिव के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान भारतीय फुटबॉल के प्रशासन और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय फुटबॉल के लिए उनके प्रयास हमेशा याद किए जाएंगे। भारतीय फुटबॉल समुदाय की ओर से मैं उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति इस कठिन समय में अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे।'

AIFF के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल एम. सत्यानारायण ने कहा, 'श्री दास के निधन की खबर सुनकर गहरा दुख हुआ। वे AIFF के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले महासचिवों में से एक थे और 12 वर्षों से अधिक समय तक इस पद पर रहे। उनके कार्यकाल में फुटबॉल हाउस के प्रशासन में कई बदलाव हुए और कई नए विभागों की स्थापना हुई। मैंने व्यक्तिगत रूप से कई अवसरों पर उनसे संपर्क किया था और उनका निधन खेल प्रशासन के क्षेत्र में एक बड़ी क्षति है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे।'

