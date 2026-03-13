वेलिंग्टन : न्यूजीलैंड की पुरुष टीम के असिस्टेंट कोच ल्यूक रोंची और जैकब ओरम आने वाले PSL 2026 में इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच के तौर पर काम करेंगे। भले ही यह मार्च में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ न्यूजीलैंड की घरेलू टी20 सीरीज और अप्रैल में बांग्लादेश के लिमिटेड-ओवर्स दौरे से टकरा रहा हो। जहां रोंची न्यूजीलैंड के बैटिंग कोच हैं, वहीं ओरम टीम के बॉलिंग कोच हैं।

जनवरी में रोंची-जिन्होंने 2017-18 में टूर्नामेंट में डेब्यू करने के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए तीन सीजन खेले थे-को टीम का हेड कोच बनाया गया था। ओरम, रोंची के असिस्टेंट में से एक के तौर पर टीम से जुड़ेंगे। न्यूजीलैंड के परफॉर्मेंस मैनेजर माइक सैंडल ने कहा, 'यह ल्यूक और जेक के लिए अपने कोचिंग अनुभव को और बढ़ाने और न्यूज़ीलैंड क्रिकेट के माहौल से बाहर अपने कौशल को निखारने का एक शानदार मौका है। ठीक हमारे खिलाड़यिों की तरह, हमारे कोचों की भी दुनिया भर में काफ़ी माँग है। हमारा मानना है कि ल्यूक और जेक को पीएसएल में बिताए समय से न सिर्फ निजी तौर पर फायदा होगा, बल्कि वे ऐसा ज्ञान और जानकारी भी वापस ला पाएँगे जो भविष्य में ब्लैक कैप्स और न्यूजीलैंड क्रिकेट के काम आ सके।'

न्यूजीलैंड 15 से 25 मार्च तक दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांच टी20 मैच खेलेगा, और पीएसएल 26 मार्च से शुरू होने वाला है। इसके बाद न्यूज़ीलैंड बांग्लादेश का दौरा करेगा, जहां वह तीन वनडेऔर तीन टी20 मैच खेलेगा, लेकिन इस दौरे के मैचों की तारीखें अभी तक घोषित नहीं की गई हैं। रोंची और ओरम की गैरमौजूदगी में, वेलिंगटन के कोच जॉनी बैसेट-ग्राहम और न्यूज़ीलैंड क्रिकेट नेटवकर् कोच ग्रीम एल्ड्रिज, दक्षिण अफ्रीका सीरीज के दौरान हेड कोच रॉब वाल्टर की मदद करेंगे।

वहीं, कैंटरबरी के ब्रेंडन डोनकर्स बंगलादेश दौरे के लिए यह जिम्मेदारी संभालेंगे। सैंडल ने कहा, 'ब्लैक कैप्स के साथ जॉनी, ग्रीम और ब्रेंडन का जुड़ना बहुत अच्छा रहेगा, और मुझे पूरा यकीन है कि वे इस माहौल में बिताए गए समय और हमारे खिलाड़यिों व सपोटर् स्टाफ के साथ काम करने के अनुभव से बहुत कुछ सीखेंगे।' उन्होंने आगे कहा, 'उनकी भागीदारी से स्वाभाविक रूप से हमारी हाई-परफॉर्मेंस कोचिंग की गहराई मजबूत होगी, और हमें उम्मीद है कि ये कोच यहाँ सीखी गई कुछ बातों को अपने घरेलू सेटअप में भी लागू कर पाएँगे, जिससे उन्हें भी फ़ायदा होगा।'