स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 विश्व कप के फाइनल में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर तीसरी बार खिताब अपने नाम किया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया यह मुकाबला भारतीय क्रिकेट इतिहास का यादगार पल बन गया। इस जीत के बाद दुनिया भर से टीम इंडिया को बधाइयां मिलीं। इसी बीच इंग्लैंड के पूर्व कप्तान Michael Vaughan ने टूर्नामेंट के दौरान एक दिलचस्प बयान देते हुए कहा कि भारत के चैंपियन बनने में साउथ अफ्रीका की भूमिका भी अहम रही।

भारत ने रचा इतिहास

फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए न्यूजीलैंड को 96 रन से हराया। इस जीत के साथ भारत ने टी20 विश्व कप इतिहास में तीसरी बार ट्रॉफी अपने नाम की। मैच के दौरान भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों ने शानदार प्रदर्शन किया, जिसके सामने न्यूजीलैंड की टीम टिक नहीं सकी। इस ऐतिहासिक जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ की हर तरफ सराहना हुई।

माइकल वॉन का चौंकाने वाला बयान

भारत की जीत के बाद इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने एक अलग ही नजरिया पेश किया। वॉन ने कहा कि टूर्नामेंट में साउथ अफ्रीका की एक जीत ने भारत के लिए सेमीफाइनल का रास्ता आसान कर दिया। उनके अनुसार, अगर साउथ अफ्रीका ने सुपर-8 चरण में वेस्टइंडीज को नहीं हराया होता, तो भारत के लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो सकता था। वॉन ने मजाकिया अंदाज में कहा कि टूर्नामेंट की “सबसे बेवकूफ टीम” साउथ अफ्रीका थी, क्योंकि उस जीत ने भारत को आगे बढ़ने का मौका दे दिया।

सुपर-8 चरण का गणित

टूर्नामेंट के सुपर-8 चरण में स्थिति काफी दिलचस्प थी।

दक्षिण अफ्रीका ने अपने पहले मुकाबले में भारत को हराया था। इसके बाद उनका सामना वेस्टइंडीज से हुआ।

वेस्टइंडीज ने अपने पहले मैच में जिम्बाब्वे को हराया था, जिससे ग्रुप में मुकाबला और कड़ा हो गया था।

अगर साउथ अफ्रीका उस मैच में हार जाती, तो अंक तालिका का गणित पूरी तरह बदल सकता था।

भारत की राह हो सकती थी मुश्किल

अगर वेस्टइंडीज उस मुकाबले में जीत जाती तो उसके चार अंक हो जाते, जबकि साउथ अफ्रीका दो अंकों पर रह जाती।

ऐसी स्थिति में सुपर-8 के आखिरी मुकाबले काफी निर्णायक बन जाते। उस समय तीन टीमों के चार-चार अंक होने की संभावना बन सकती थी।

ऐसे हालात में भारत के लिए सेमीफाइनल में पहुंचना मुश्किल हो सकता था, खासकर अगर नेट रन रेट उनके खिलाफ जाता।

नेट रन रेट बन सकता था निर्णायक फैक्टर

क्रिकेट टूर्नामेंट में कई बार नेट रन रेट टीमों की किस्मत तय करता है।

अगर तीन टीमों के बराबर अंक होते, तो नेट रन रेट के आधार पर सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करने वाली टीम तय होती।

ऐसी स्थिति में भारत के बाहर होने की संभावना भी बन सकती थी। हालांकि भारतीय टीम ने अपने बाकी मैच जीतकर स्थिति को मजबूत बना लिया।

जिम्बाब्वे ने भी किया था बड़ा उलटफेर

इस टूर्नामेंट में जिम्बाब्वे ने भी शानदार प्रदर्शन किया था। ग्रुप स्टेज में जिम्बाब्वे ने किसी भी मैच में हार नहीं झेली और उसने मजबूत टीमों को चौंकाया। इस टीम ने ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को हराकर बड़ा उलटफेर किया था। इसी कारण सुपर-8 चरण में हर टीम के लिए हर मैच जीतना बेहद जरूरी हो गया था।

सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका की हार

साउथ अफ्रीका ने सुपर-8 चरण में अपने सभी मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। टीम की कप्तानी Aiden Markram कर रहे थे। हालांकि सेमीफाइनल में उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा, जिससे उनका टूर्नामेंट में सफर समाप्त हो गया।

भारत की शानदार वापसी

सुपर-8 के पहले मैच में हार झेलने के बाद भारतीय टीम ने जबरदस्त वापसी की। टीम इंडिया ने इसके बाद लगातार मैच जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाई और अंत में फाइनल जीतकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। इस जीत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि दबाव की स्थिति में भारतीय टीम बड़े मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करने की क्षमता रखती है।