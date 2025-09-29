स्पोर्ट्स डेस्क: एशिया कप 2025 के फाइनल (Asia Cup 2025 Final) में भारत ने पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर अपना रिकॉर्ड नौवां खिताब जीता। हालांकि, मैदान के बाहर विवाद ने सुर्खियां बटोरी। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अघा ने फाइनल के बाद कहा कि भारत ने क्रिकेट का अपमान किया।

सलमान ने दावा किया कि सूर्यकुमार यादव ने टूर्नामेंट से पहले प्री-टूर्नामेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस और रेफरी मीटिंग में निजी तौर पर उनका हैंडशेक किया था। लेकिन कैमरों के सामने भारत की टीम ने उनसे हाथ नहीं मिलाया। उन्होंने कहा, 'मुझे पूरा यकीन है कि सूर्यकुमार टीम मैनेजमेंट के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। लेकिन अगर यह उनके ऊपर होता, तो वे मुझसे कैमरे के सामने भी हाथ मिलाते।'

सलमान ने कहा कि भारत का रवैया, हैंडशेक न करना, ट्रॉफी फोटोशूट में शामिल न होना और पोस्ट-मैच समारोह में विजेता पदक न लेना, खेल भावना के खिलाफ है। उन्होंने आगे कहा, 'इस टूर्नामेंट में जो कुछ हुआ, वह बहुत निराशाजनक है। जो अच्छा टीम होती है, वह ऐसा नहीं करती। हमने हार के बावजूद ट्रॉफी के साथ फोटो खिंचवाई और अपने पदक स्वीकार किए। भारत की टीम का यह व्यवहार क्रिकेट के लिए अपमानजनक है।'

मैदान पर भारत ने पाकिस्तान को लगातार तीन बार हराया पहले ग्रुप चरण, फिर सुपर 4 और अंत में फाइनल। भारत का यह प्रदर्शन यह दर्शाता है कि एशियाई क्रिकेट में वे अब भी दबदबे वाली टीम हैं।

इस जीत के साथ भारत ने एशिया कप में रिकॉर्ड नौवां खिताब अपने नाम किया और सात मैचों में लगातार जीत हासिल कर टूर्नामेंट में बिना हार के अपना दबदबा कायम रखा।