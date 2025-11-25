स्पोर्ट्स डेस्क : पाकिस्तान के T20I कप्तान सलमान अली आगा ने क्रिकेट इतिहास में एक बड़ा अध्याय जोड़ते हुए ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जिसे वर्षों तक क्रिकेट दिग्गज अपने नाम नहीं कर पाए। रावलपिंडी में ज़िम्बाब्वे के खिलाफ T20I ट्राई-सीरीज़ के चौथे मैच में मैदान पर उतरते ही उन्होंने एक कैलेंडर साल में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इस उपलब्धि के साथ सलमान आगा ने राहुल द्रविड़, मोहम्मद यूसुफ और एमएस धोनी जैसे महान नामों को पीछे छोड़ दिया। यह रिकॉर्ड उनके जबरदस्त फिटनेस वर्कलोड और लगातार प्रदर्शन का बड़ा प्रमाण है।

सलमान अली आगा ने बनाया ऐतिहासिक विश्व रिकॉर्ड

रविवार को सलमान अली आगा ने 2025 में अपना 54वां इंटरनेशनल मैच खेलकर क्रिकेट इतिहास का अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इससे पहले यह रिकॉर्ड भारत के राहुल द्रविड़ के पास था, जिन्होंने 1999 में 53 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले थे। मोहम्मद यूसुफ (2000) और एमएस धोनी (2007) भी इस आंकड़े तक पहुंचे, लेकिन उससे आगे नहीं जा सके। अब सलमान अली आगा इस लिस्ट में अकेले शीर्ष स्थान पर हैं, और पहली बार किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी ने इतने बड़े रिकॉर्ड में भारतीय महान खिलाड़ियों को पछाड़ा है।

2025 में सलमान आगा

5 टेस्ट

17 वनडे (ODI)

32 T20I

यह आंकड़ा दर्शाता है कि पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट उन पर कितना भरोसा करता है और विभिन्न फॉर्मेट में उनका योगदान कितना अहम बन चुका है। सलमान इस साल पाकिस्तान को एशिया कप के फाइनल तक भी ले गए, जहां उनकी उपयोगिता एक ऑलराउंडर के रूप में और अधिक बढ़ती दिखाई दी।

रिकॉर्ड वाले मैच में बल्ले से छोटा योगदान, पर इतिहास बड़ा

ज़िम्बाब्वे के खिलाफ रिकॉर्ड तोड़ मैच में सलमान को ज्यादा बल्लेबाजी नहीं करनी पड़ी। वह नंबर 6 पर आए और सिर्फ दो गेंदों में एक रन बनाकर नाबाद लौटे। लेकिन इस मैच में उनका रोल सांकेतिक रूप से बहुत बड़ा था, क्रीज पर कदम रखते ही नया विश्व रिकॉर्ड उनका हो चुका था। फखर जमान के साथ उन्होंने 28 रन की साझेदारी की, जिसमें फखर ने तेज 27 रन बनाए। हालांकि, मैच का मुख्य आकर्षण पाकिस्तान का मजबूत टॉप ऑर्डर रहा।

बाबर और फरहान की शानदार साझेदारी

पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान को बाबर आजम और साहिबज़ादा फरहान ने ठोस शुरुआत दिलाई। बाबर ने 52 गेंदों पर 74 रन की कप्तानी पारी खेली। फरहान ने 41 गेंदों में 63 रन बनाए। दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 103 रन की साझेदारी हुई, जिसने पाकिस्तान को 195/5 जैसे बड़े स्कोर तक पहुंचाया।

उस्मान तारिक की हैट्रिक ने बढ़ाई चमक

बॉलिंग में मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक केंद्र में रहे। उन्होंने 4 विकेट, सिर्फ 18 रन, और एक हैट्रिक लेकर ज़िम्बाब्वे की बल्लेबाजी ध्वस्त कर दी। वह T20I में हैट्रिक लेने वाले पाकिस्तान के केवल चौथे गेंदबाज बने।