नई दिल्ली : पाकिस्तान के T20I कप्तान सलमान आगा ने T20I सीरीज के पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका से 55 रन की हार में अपनी टीम के प्रदर्शन की काफी आलोचना की और बताया कि टीम का मिडिल ऑर्डर पार्टनरशिप बनाने में नाकाम रहा। पाकिस्तान को T20I सीरीज के पहले मैच में 55 रन से हार का सामना करना पड़ा जिससे प्रोटियाज ने 1-0 की बढ़त बना ली। पाकिस्तान 195 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 18.1 ओवर में 139 रन पर ढेर हो गया जिसमें कॉर्बिन बॉश और जॉर्ज लिंडे की अनुशासित गेंदबाजी ने बाधा डाली। इस हार ने सार्थक पार्टनरशिप बनाने में पाकिस्तान की लगातार चुनौती को उजागर किया जिस पर सलमान ने मैच के बाद की प्रस्तुति के दौरान ध्यान केंद्रित किया।

सलमान ने कहा, “हमने गेंद से अच्छी शुरुआत नहीं की, लेकिन हमने चीजों को संभाला। बल्लेबाजी में, हम तेज़ी से विकेट गंवा रहे हैं, और हमें जल्दी बदलाव करने की जरूरत है। हमें सिंगल और डबल लेने होंगे और पार्टनरशिप बनानी होंगी और अभी बीच में पार्टनरशिप की कमी है। अगर हमारी अच्छी पार्टनरशिप होती हैं, तो हम इस तरह के टोटल का पीछा कर सकते हैं। लेकिन अभी, हम बीच में बहुत ज्यादा विकेट गंवा रहे हैं और इससे हमें मैच भी हारना पड़ रहा है।”

पाकिस्तानी कप्तान अपने गेंदबाजों से भी निराश थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने पावरप्ले में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि हमने पावरप्ले में अच्छी गेंदबाजी नहीं की। हमने अच्छी शुरुआत नहीं की, और मुझे लगता है कि यह ऐसी विकेट है कि अगर हमने ऑफ स्टंप के ठीक ऊपर गेंदबाजी की होती, तो यह काफी अच्छा होता। लेकिन हमने अच्छी बॉलिंग नहीं की। जब बीच के ओवरों में बॉलिंग की बात आती है तो हमने बहुत अच्छी बॉलिंग की और यह हमारे लिए पॉजिटिव बात है।” दोनों टीमें अब शुक्रवार को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में दूसरे T20I में खेलेंगी। सीरीज का तीसरा और आखिरी T20I भी शनिवार को इसी जगह पर खेला जाएगा।